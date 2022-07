Covid: conferme di efficacia per anticorpi tixagevimab e cilgavimab

Covid: i risultati dello studio di fase III Tackle di Evusheld dimostrano l’efficacia degli anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab

Su The Lancet Respiratory Medicine sono stati pubblicati i risultati dello studio di fase III Tackle di Evusheld (tixagevimab e cilgavimab, già AZD7442) per il trattamento ambulatoriale precoce della COVID-19 da lieve a moderata. I risultati dello studio hanno dimostrato che il farmaco protegge dalla progressione a COVID-19 grave o dalla morte – per qualsiasi causa – rispetto al placebo.

“Questi risultati… si aggiungono alle crescenti prove a sostegno dell’uso di Evusheld per aiutare i pazienti che hanno più bisogno di una protezione aggiuntiva contro la COVID-19”, ha dichiarato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo per la R&S biofarmaceutica di AstraZeneca. “Stiamo discutendo i dati di Tackle con le autorità regolatorie e continuiamo a progredire nella presentazione di proposte sia per il trattamento che per la profilassi, per contribuire a combattere la COVID-19 su tutti i fronti”.

Evusheld è stato originariamente scoperto dai ricercatori del Vanderbilt University Medical Center. Si tratta di una combinazione di due anticorpi a lunga durata d’azione, tixagevimab e cilgavimab, entrambi anticorpi monoclonali umani derivati da cellule B donate da pazienti dopo un’infezione da SARS-CoV-2. Vanderbilt ha concesso in licenza Evusheld ad AstraZeneca nel giugno 2020.

Lo studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, ha coinvolto partecipanti non vaccinati contro il COVID-19, con infezione da SARS-CoV-2 documentata e confermata in laboratorio, con COVID-19 lieve-moderato, sintomatici da sette giorni o meno e non ricoverati. I 903 partecipanti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere Evusheld o placebo salino, somministrato in due iniezioni intramuscolari (IM) separate e sequenziali. L’endpoint dello studio era la combinazione di COVID-19 grave o morte per qualsiasi causa fino al 29° giorno.

I risultati hanno dimostrato che una singola dose di 600 mg di Evusheld ha ridotto significativamente il rischio relativo di progressione a COVID-19 grave o di morte (per qualsiasi causa) del 50% fino al 29° giorno rispetto al placebo in pazienti non ospedalizzati con COVID-19 lieve-moderata.

I benefici di Evusheld aumentavano quanto prima i pazienti ricevevano l’iniezione. Nei pazienti che hanno ricevuto l’iniezione entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi, Evusheld ha ridotto dell’88% il rischio di sviluppare una COVID-19 grave o di morte, sempre per qualsiasi causa, rispetto al placebo. Quando i partecipanti hanno ricevuto un trattamento Evusheld entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi, la riduzione del rischio è stata del 67% rispetto al placebo.

Come endpoint secondario, lo studio ha misurato anche i tassi di insufficienza respiratoria. Evusheld ha contribuito a ridurre il rischio di insufficienza respiratoria del 72%.

Inoltre, il farmaco è stato ben tollerato, con eventi avversi più frequenti nel gruppo placebo rispetto al gruppo di trattamento, rispettivamente il 36% e il 29%.

Evusheld è stato approvato da Health Canada per la profilassi pre-esposizione di COVID-19 per le persone immunocompromesse nel mese di aprile e ha precedentemente ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration statunitense per la prevenzione pre-esposizione di COVID-19 nel dicembre 2021.

“Nonostante il successo dei vaccini, molti individui, come gli anziani, i soggetti con comorbilità e quelli immunocompromessi, rimangono a rischio di esiti negativi a causa della COVID-19 grave”, ha dichiarato Hugh Montgomery, professore di medicina intensiva all’University College di Londra, Regno Unito, e ricercatore principale dello studio Tackle. Sono necessarie ulteriori opzioni per prevenire la progressione della malattia e ridurre l’onere per i sistemi sanitari, soprattutto con la continua comparsa di nuove varianti”. I risultati dello studio Tackle dimostrano che una dose intramuscolare di Evusheld può impedire a questi individui di progredire verso la COVID-19 grave, con un trattamento più precoce che porta a risultati ancora migliori.”