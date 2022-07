Beyoncé pubblica “Renaissance”, il nuovo album

È arrivato “Renaissance”, il nuovo album di Beyoncé: esplode la gioia dei fan sui social. Sedici tracce da ballare per tutta l’estate

Beyoncé è tornata, e non è passata inosservata. Da mezzanotte è disponibile online (e in quattro diversi box set e in una edizione limitata di vinile) ‘Renaissance’, il suo settimo album, che arriva a 6 anni di distanza dal precedente ‘Lemonade’. L’ex Destiny’s Child aveva annunciato a metà giugno il prossimo arrivo del suo nuovo lavoro, generando l’entusiasmo dei suoi milioni di fan. Nella copertina dell’album, che si compone di 16 tracce, Beyoncé appare seminuda su un cavallo di cristallo. Un’immagine che riporta alla mente Lady Godiva, celebre personaggio della cultura anglosassone che secondo la leggenda cavalcò nuda per le vie di Coventry per ottenere la cancellazione di un ulteriore tributo imposto dal marito ai propri sudditi.

LA TRACK LIST DI RENAISSANCE

1.I’m that girl

2. Cozy

3. Alien Superstar

4. Cuff It

5. Energy

6. Break My Soul

7. Church Girl

8. Plastic Off the Sofa

9. Virgo’s Groove

10. Move

11. Heated

12. Thique

13. All Up in Your Mind

14. America Has a Problem

15. Pure/Honey

16. Summer Renaissance

ARRIVA ‘RENAISSANCE’, ED È SUBITO TRENDING TOPIC

Come facilmente immaginabile l’arrivo del nuovo album di Beyoncè ha scatenato l’entusiasmo dei fan e in un attimo è diventato tendenza su twitter.