Asma: lo studio PANDA valuta dupilumab nei contesti urbani

Asma allergico: il NIH lancia il nuovo studio PANDA sull’impiego di dupilumab nei bambini residenti in aree urbane

Studio PANDA: questo l’acronimo del trial clinico di fase 2 “The Prevention of Asthma Exacerbations Using Dupilumab in Urban Children and Adolescents”, lanciato recentemente dal the National Institute of Health (NIH) Usa, avente l’obiettivo di valutare la capacità di dupilumab di ridurre le riacutizzazioni asmatiche e migliorare sia la funzione polmonare che la sintomatologia nei bambini affetti da asma allergico poco controllato, residenti in aree urbane disagiate.

Attualmente, dupilumab è approvato negli Usa come trattamento di mantenimento add-on per alcune tipologie di asma moderato-severo nei piccoli pazienti di età uguale o superiore ai 6 anni.

Gli obiettivi dello studio

Come ha dichiarato in un comunicato stampa il dr. Anthony S. Fauci, Direttore dell’Istituto Nazionale per le allergie e le malattie infettive, “…il nostro obiettivo è quello di comprendere se questo farmaco di provata efficacia, approvato per l’impiego nell’asma, possa trovare una possibilità d’impiego nel trattamento dei bambini residenti in aree urbane svantaggiate, e se alcuni marker biologici possano essere di aiuto nel predire l’efficacia del trattamento sulla malattia asmatica.

Disegno e popolazione reclutata

Il trial, cofinanziato dal the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, da Regeneron e Sanofi, verrà condotto in 7 centri clinici dislocati rispettivamente in Aurora (Colorado), Boston, Chicago, Cincinnati, New York e Washington D.C. e recluterà 240 partecipanti di età compresa tra i 6 e i 17 anni con asma allergico scarsamente controllato, suscettibili ad andare incontro a riacutizzazioni asmatiche, valutando anche la predittività dei biomarcatori di infiammazione di tipo 2.

I partecipanti al trial saranno randomizzati a trattamento iniettivo con dupilumab o placebo a cadenza quindicinale per un anno.

PANDA valuterà l’efficacia di dupilumab in soggetti pediatrici di etnia Afro-americana e Ispanica perché è soprattutto in questi gruppi di popolazione Usa che gli effetti dell’asma allergico sono maggiormente prevalenti.

Questi bambini sono spesso poli-allergici ed esposti a livelli elevati di allergeni indoor e all’inquinamento da traffico cittadino, due fattori che influenzano pesantemente il controllo dell’asma.

In passato, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases aveva identificato gruppi di geni attivati e associate con le riacutizzazioni asmatiche nei bambini e negli adolescenti appartenenti a gruppi di popolazione sotto-rappresentati nei trial clinici, che risiedono in aree urbane svantaggiate.

Dato che dupilumab blocca in modo specifico sia IL-4 che IL-13, i ricercatori ipotizzano che dupilumab riduce le riacutizzazioni di malattia asmatica e migliora, al contempo, sia la funzione polmonare che la sintomatologia asmatica in questa popolazione di pazienti.

Fonte: comunicato stampa

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-trial-monoclonal-antibody-treat-asthma-urban-youth