Nuova terapia a RNAi per la nefropatia da immunoglobulina A

Il trattamento sperimentale cemdisiran ha prodotto risultati positivi in uno studio di Fase II su pazienti affetti da nefropatia da immunoglobulina A

Alnylam Pharmaceuticals ha dichiarato che il suo trattamento sperimentale cemdisiran ha prodotto risultati positivi in uno studio di Fase II su pazienti affetti da nefropatia da immunoglobulina A (IgAN), e che ora intende portare il farmaco in fase avanzata di sperimentazione. La terapia RNAi sperimentale, un inibitore del complemento che ha come bersaglio il C5, viene sviluppata nell’ambito di un accordo siglato con Regeneron Pharmaceuticals nel 2019 che ha un valore potenziale fino a 1 miliardo di dollari.

La nefropatia da IgA (chiamata anche malattia di Berger) è una malattia renale caratterizzata da accumulo di un particolare tipo di anticorpi, le immunoglobuline A, nel glomerulo, la porzione di rene in cui avviene la filtrazione del sangue per eliminare le sostanze di rifiuto. La malattia colpisce circa l’1% della popolazione mondiale e si manifesta in genere nei giovani adulti.

“Siamo incoraggiati da questi risultati top-line con cemdisiran che dimostrano quelle che riteniamo essere riduzioni clinicamente significative della proteinuria”, ha commentato Sonalee Agarwal, leader del programma cemdisiran presso Alnylam, aggiungendo che “date le limitate opzioni terapeutiche e il significativo bisogno non soddisfatto nella nefropatia IgA, stiamo… formulando i nostri piani per lo sviluppo clinico di Fase III di cemdisiran”.

Lo studio di Fase II ha arruolato 31 pazienti con nefropatia IgA che assumevano dosi stabili di ACE inibitore o di bloccante del recettore dell’angiotensina II. I soggetti sono stati randomizzati a ricevere cemdisiran o placebo, con l’endpoint primario rappresentato dalla variazione percentuale del rapporto proteine/creatinina nelle urine delle 24 ore (UPCR) alla 32a settimana. Secondo Alnylam, cemdisiran ha determinato una riduzione media del 37% dal basale di questo marcatore di progressione della malattia, rispetto al placebo.

Gli obiettivi secondari comprendono ulteriori misure di proteinuria, variazioni dell’ematuria e percentuale di pazienti con remissione clinica parziale. “Tutti gli endpoint secondari di efficacia hanno avuto un trend a favore di cemdisiran, a sostegno dell’ipotesi terapeutica”, ha dichiarato Alnylam, sottolineando che lo studio era solo descrittivo e non prevedeva test statistici di ipotesi.

Non sono stati rilevati segnali significativi di sicurezza legati al farmaco anche se il 55% dei pazienti a cui è stato somministrato cemdisiran ha manifestato eventi avversi (AE) emergenti dal trattamento, rispetto al 22% del placebo, anche se non si sono verificate interruzioni del farmaco in studio a causa di AE. “Questi dati collettivi di efficacia e sicurezza supportano il proseguimento dello sviluppo clinico della monoterapia con cemdisiran nei pazienti con nefropatia IgA”, ha dichiarato l’azienda.