Gaming: Ipermatch sigla partnership con FF Consulting

Gaming: obiettivo scalabilità per Ipermatch che ha siglato una partnership con FF Consulting per entrare nel mondo dello sport

È la prima startup in Italia ad aver promosso un’Initial item offering nel mondo del gaming, la prima ad aver lanciato un’applicazione decentralizzata (dApp) su blockchain e il primo marketplace di Nft legati al mondo del calcio: Ipermatch non è solo “il nuovo modo di giocare al fanta” che unisce calcio e fintech, ma anche partecipazione e visione del futuro, grazie a un equity crowdfunding aperto al pubblico e alla nuova partnership con FF Sport Consulting, società di consulenza sportiva professionale guidata da Fabio Pagliara.

Quest’ultimo accordo rappresenta una nuova opportunità di sviluppo per Ipermatch, che punta a consolidare ulteriormente il suo progetto complessivo. La partnership con FF Sport Consulting permetterà infatti alla startup, fondata da Antonio Paone e Fabio Mazzero, di radicarsi nel mondo dello “sport giocato”. Attraverso collaborazioni accuratamente selezionate, il team guidato da Pagliara aiuta società sportive e aziende del settore erogando servizi di consulenza business, definendo strategie di marketing, pubbliche relazioni e commerciali, e le affianca nello sviluppo e nella gestione di eventi sportivi.

“Siamo molto contenti ancora una volta di appoggiare l’innovazione e sviluppare insieme aree nuove per lo sport e per i giovani. Questa è una startup sulla quale si può costruire anche un progetto sociale per il futuro. Siamo quindi contenti di fare parte di questa idea”, ha spiegato Pagliara, già manager sportivo con esperienza decennale presso enti pubblici e federazioni (Lega Serie A di pallavolo, Federazione Italiana hockey su prato, Federazione Italiana Atletica Leggera), consulente tecnico per l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (Anci) e docente in vari Master di Management dello Sport.

L’equity crowdfunding di Ipermatch sarà aperto fino al 3 settembre sulla piattaforma WeAreStarting (wearestarting.it), registrata Consob. Il target minimo di raccolta è di 75mila euro e, fino al suo raggiungimento, gli aderenti potranno godere del 50% di beneficio fiscale (detrazione Irpef) per gli investimenti in startup. Qualsiasi investitore che partecipi alla campagna di finanziamento potrà diventare azionista di Ipermatch, acquisendo diritti patrimoniali validi al verificarsi di determinate condizioni, comprese eventuali distribuzioni di dividendi futuri o di capital gain. Il diritto di voto in assemblea sarà assegnato soltanto a coloro che parteciperanno con un importo complessivo pari o superiore a 25mila euro.

“La prossima stagione sarà quella del debutto ufficiale e Ipermatch sarà un’esclusiva per il mercato italiano, ma il nostro obiettivo è portare l’app ai top campionati europei e al mondo – spiegano Paone e Mazzero -. L’Italia conta da sola 6 milioni di fanta-allenatori, che trasformano la loro passione in una vera e propria opportunità, creando insieme un mercato da 156 milioni di euro l’anno. Il nostro progetto prevede una scalabilità orizzontale e verticale, in grado di ampliare il bacino potenziale di riferimento. Vogliamo portare Ipermatch in altri mercati come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e ad altri sport, come il basket, il rugby e la pallavolo. L’equity crowdfunding offre a chiunque un’occasione di entrare sin da ora nella squadra di Ipermatch e di vincere insieme questa partita”.