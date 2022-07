Shawn Mendes sta male: cancellato il tour 2022

Shawn Mendes cancella il tour mondiale per problemi di salute mentale: il 23enne canadese ha dovuto annullare le date del tour, comprese quelle italiane, per prendersi cura di se stesso

A inizio luglio aveva annunciato la sospensione del suo tour mondiale per problemi di salute mentale. Oggi Shawn Mendes è tornato sui social per comunicare ai suoi fan la scelta di cancellare tutte le date della tournée, comprese quelle italiane, per prendersi cura di se stesso.

SHAWN MENDES: LA SALUTE MENTALE È LA MIA PRIORITÀ

“Dopo aver parlato con il mio team ed aver lavorato con un gruppo incredibile di esperti, è diventato più chiaro che è giunto il momento di prendermi quel tempo per me stesso che non ho mai preso“, scrive Shawn in un post su Instagram. “Purtroppo devo cancellare le date restanti del tour in Nord America, in Uk e in Europa. Abbiamo sperato che potessi proseguire dopo un po’ di riposo, ma a questo punto devo mettere al primo posto la mia salute mentale“.

Shawn Mendes ha voluto comunque rassicurare i fan: “Ciò non significa che non farò più nuova musica, e non vedo l’ora di rivedervi in tour in futuro. Prometto che tornerò non appena avrò preso il giusto tempo per guarire”.