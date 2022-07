Idee per una libreria a parete

Una libreria a parete è un’ottima soluzione per arredare una stanza con un muro di libri. Le librerie, infatti, conservano il loro fascino anche in quest’era digitale, in quanto i libri restano un elemento ancora sempre presente, spesso in grande quantità, nelle case. Una parete vuota all’ingresso, un angolo non sfruttato all’interno del living, perfino dietro alla testiera del letto: gli angoli dove posizionare una piccola libreria sono tanti.

Librerie a ponte, su misura, componibili

Le librerie su misura rispondono a particolari necessità, sia estetiche che di spazio. Tra queste ci sono le librerie a ponte, quelle sotto una scala o progettate in maniera un po’ più particolare, come ad esempio per incorniciare una luminosa finestra.

Le librerie moderne, di design, componibili e le pareti attrezzate offrono anch’esse svariate soluzioni d’arredo.

Oggi, dai progetti modulari contemporanei alle forme particolari con cui arredare la stanza, è possibile trovare la libreria adatta alle proprie esigenze. Infatti, le librerie a parete sono altamente personalizzabili, sia per configurazione, che per materiali e finiture. Esistono, infatti, varie soluzioni versatili e componibili, anche di grandi dimensioni, per rispondere alle esigenze degli spazi abitativi moderni.

Arredare con una libreria a parete

Le librerie a parete sono ideali per arredare un salotto pieno di libri, un muro spoglio, uno spazio vuoto sopra il divano o una porta. Infatti, ha tantissime funzioni: può dividere, unire, creare un nuovo ambiente o semplicemente essere un ricercato pezzo di stile.

Una libreria moderna e di design nel proprio appartamento

Arredare con una libreria a parete moderna e di design il proprio soggiorno permette di dare un ritmo agli interni. Infatti, essa ha un carattere fortemente architettonico ed evocativo, in grado di plasmare lo spazio con differenti moduli e composizioni.

Grazie alle librerie, l’arredo di uno spazio diventa più dinamico. Quando sono luminose e a tutta altezza risultano più chic e riscaldano l’atmosfera. Mentre, se alte o basse, cambiano la percezione della camera, che apparirà slanciata o allargata di conseguenza.

Le librerie a parete contemporanee per soffitti alti

Le librerie a parete contemporanee molto alte sono di tendenza, specialmente in quelle case caratterizzate da spazi ampi e soffitti molto alti. Il loro slancio permette di creare un ambiente estremamente d’effetto, suscitando ammirazione in chi visita la casa. In questo caso, è bene fare attenzione, però, a illuminare la libreria in maniera adeguata per evitare di creare l’effetto muro scuro. Quindi, l’ideale sarebbe scegliere una libreria a parete in colorazioni neutre, come per esempio, le librerie bianche .

Le librerie da appendere alla parete

Quando lo spazio domestico è piuttosto ridotto, le librerie da appendere alla parete rappresentano una soluzione ideale. Oggi, ne esistono di diversi tipi, realizzate con forme accattivanti, che rispondono perfettamente alla necessità di sistemare i libri. L’importante è scegliere la forma preferita.

Illuminazione e scelta degli accessori

Arredare con una libreria a parete dà la possibilità di creare delle composizioni anche di dimensioni differenti. In ogni caso, è fondamentale anche trovare le giuste disposizioni dei volumi per riuscire a creare un equilibrio tra vuoto e pieno che dia ritmo alla parete. Infine, la composizione può essere arricchita da accessori ed elementi come una scala, fondamentale per le librerie a muro che arrivano fino al soffitto, e faretti a LED dalle piccole dimensioni per illuminare i profili o particolari ripiani.