I Broken Wings online con “Devil Jane”

“Devil Jane” è il primo singolo, disponibile in digitale, estratto dal nuovo album dei Broken Wings, chiamato “Against the wind”

“Devil Jane” è il primo singolo estratto dal nuovo album dei Broken Wings, chiamato “Against the wind”. Questo brano si concentra sulla differenza tra il bene e il male.

Vittime o peccatori? Vendetta o giustizia? Sicuramente libertà. La libertà è vista dalla band come una partita, nella quale ognuno decide il proprio destino e da che parte stare.

Così come la canzone, il video che accompagna questa uscita vuole far riflettere sul significato di bene e male.

“Alla fine ciò che è importante è conoscere tutti i dettagli e punti di vista, se ci si ferma all’apparenza delle cose non ci sarà mai giustizia.”

I Broken Wings sono una band rock formata a Udine nel 2018. La lineup attuale vede Massimo Zanuttini alla chitarra, Ilenia Serini alla batteria, Sabry Sabu alla Voce (le ultime due dai Party Animals) e Gabriele Plai al basso. Il progetto nasce da un’idea di Massimo dopo le sue esperienze oltreoceano in locali come il Whisky a Go Go e il Rainbow Bar & Grill con i Party Animals, quando decide di collaborare con Sabry, Ile e l’amico Gabry.

Dopo numerosi palchi e premi vinti nei contest, cresce in loro la voglia di pubblicare un “dannatissimo” album dopo il lockdown. Nasce così l’album “Against the wind”, dal quale viene estratto il primo video/singolo “Devil Jane” la cui promozione è affidata a Sorry Mom.