EnergRed realizza impianto fotovoltaico per WBO ItalCables

EnergRed concretizza un impianto fotovoltaico in autoconsumo con la modalità Care&Share® per la cooperativa WBO Italcables, costituita dai lavoratori messi in mobilità dalla Italcables S.p.A., a suo tempo parte di un gruppo finanziario con base in Portogallo.

«Questo è un virtuoso esempio di come i lavoratori possano mettersi insieme e riprendere in mano in modalità cooperativa il destino ed il futuro della loro azienda» sottolinea Moreno Scarchini, ceo di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare.

Sette anni fa, 57 lavoratori hanno rilevato l’attività di ItalCables S.p.A. in liquidazione, impegnandosi —insieme ad altri partner finanziari come Banca Etica— a rilanciarla e così a non perdere preziosi posti di lavoro, oltre che a garantire una continuità all’indotto che grava su Caivano, comune della città metropolitana di Napoli, dove ha sede l’azienda.

«Per non perdere il posto di lavoro nel 2015 con il loro Tfr i lavoratori acquistarono lo stabilimento, investendo tutto quello che avevano in un sogno. Con le loro competenze e il duro lavoro sono riusciti a realizzarlo ed ora l’azienda fattura 20 milioni di euro» sintetizza Moreno Scarchini.

Dalle ceneri dell’Italcables nacque così la nuova azienda che produce ancora oggi trefolo e filo per cemento armato precompresso. L’impegno di EnergRed è ora quello di produrre un ulteriore vantaggio competitivo per la cooperativa, condividendo il valore generato dalla scelta di autoconsumare energia 100% da fonte solare.

Senza dover affrontare alcun onere finanziario o gestionale, WBO ItalCables potrà godere di energia elettrica ad un prezzo record assoluto per il nostro Paese: 94 euro al megawatt/ora per i prossimi 20 anni.

«Questo prezzo corrisponde al 50% dell’attuale costo della materia prima energia per gli energivori e circa il 35-40% del solo prezzo unico nazionale dell’energia elettrica» mette in evidenza Giorgio Mottironi, responsabile marketing di EnergRed.

L’impianto fotovoltaico in questione prevede una potenza installata iniziale di 565 kilowatt picco, ad inseguimento. Ma è solo il primo tassello di un percorso che vedrà svilupparne ulteriori porzioni per cercare di ridurre ancora maggiormente gli impatti ambientali ed economici dell’energia da fonti fossili.

In questo modo l’azienda avrà a disposizione per i suoi investimenti un piccolo tesoretto annuo che le permetterà di migliorare le già ottime performance, testimoniando ulteriormente la capacità di un’organizzazione cooperativa di poter guardare al benessere dei lavoratori, al loro futuro e nel contempo alla profittabilità del business.

«Dal primo momento che ci è stata presentata questa iniziativa, abbiamo sentito il dovere morale di renderla una storia di successo, grazie alla nostra metodologia di creazione e condivisione del valore. WBO ItalCables è un vero esempio di resilienza di una comunità che si adopera per un obiettivo comune, fondato sull’importanza delle persone: portare loro energia 100% green da fonte solare, non può che magnificarne il significato» dichiara Moreno Scarchini, ceo di EnergRed.

«Quella che abbiamo realizzato con WBO ItalCables è un’operazione che guarda ai benefici ambientali ed economici ma sottolinea anche l’importanza di continuare ad investire su realtà dove la dimensione sociale riesce a dialogare in armonia con la necessità di rendere il business profittevole. Siamo molto soddisfatti perché questo è uno dei rari casi in cui si può parlare effettivamente di convergenza dei criteri ESG: impatto ambientale, aspetti sociali e quelli relativi alla governance» sostiene Giorgio Mottironi, responsabile marketing di EnergRed.

«È stata una grande sfida quella di garantire a WBO ItalCables un prezzo dell’energia in autoconsumo record per il mercato italiano. Il nostro sforzo è andato nella direzione di creare la massima efficienza operativa scegliendo tecnologie ad inseguimento e creando il giusto equilibrio tra la densità di potenza e l’orientamento dei pannelli» aggiunge Paolo Cecchini, chief technology officer di EnergRed.

Certo è che per le aziende per cui l’energia rappresenta la parte più rilevante del costo di produzione, il continuo aumento mette a rischio la loro attività e dalle rinnovabili arriva un segnale di speranza per tutti.

Il numero degli impianti entrati in esercizio al 31 dicembre 2021 —pari a 1.016.083 installazioni— è significativamente più elevato rispetto all’analogo dato rilevato nel 2020 (+44,8%) e risulta parimenti positiva anche la variazione della potenza installata che registra un valore di 22.594 megawatt (+25%).

Tra sistemi già in funzione e quelli in attesa di collegamento —secondo quanto ha annunciato il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani— per il 2022 sono attesi altri 5,1 gigawatt. Insomma il numero di impianti cresce superando di gran lunga le performance del 2020 e del 2021.

Ecco allora che spostando il metodo di produzione verso fonti rinnovabili con la transizione energetica si potranno risolvere gran parte dei problemi-Paese nonché —e non meno importante— si contribuirà largamente a ridurre le emissioni e ad invertire così la rotta del cambiamento climatico.

«Nello specifico caso di WBO Italcables, siamo riusciti a raggiungere un prezzo record di 93 euro/MWh, un terzo della tariffa monoraria per il cittadino con un contratto in regime di tutela che paga oggi 0,25592 euro/kWh» mette in evidenza Giorgio Mottironi.

Per le aziende è una scelta di estrema importanza strategica, perché produrre energia da impianti fotovoltaici costa un sesto rispetto alla produzione nelle centrali turbogas: una scelta significativa da un punto di vista economico ma anche a livello ambientale perché questa transizione permetterebbe una realistica riduzione delle emissioni di gas climalteranti per un volume pari a 33 milioni di tonnellate di CO2, equivalenti al 10% del totale prodotto sul nostro suolo.

Con la metodologia Energred Care&Share® —poi— il passaggio alle rinnovabili per le imprese avviene a costo zero, potendo godere direttamente di un beneficio economico e di una maggiore resilienza operativa.

E, per dare ancor più valore sociale all’iniziativa di sviluppo di un impianto fotovoltaico con la metodologia Care&Share® presso la società cooperativa di lavoratori WBO ItalCables, EnergRed ha deciso di lanciare una campagna di lending crowdfunding sul portale Ener2Crowd.com. In questo modo le persone avranno l’opportunità di poter condividere parte dei benefici economici che verranno prodotti e testimoniare dunque il loro sostegno ad iniziative imprenditoriali “rinate dal basso” che mirano a mantenere occupazione e reddito salariale sul nostro territorio, valorizzandone le storia e le capacità.

L’obiettivo di EnergRed in questo caso è di avvalersi della collaborazione con Ener2Crowd.com per raccogliere 250 mila euro ad un tasso di rendimento del 6% per 24 mesi, offrendo di fattoalle persone un’occasione per sostenere la transizione energetica del Paese ed allo stesso tempo di proteggere i propri risparmi un momento di grande difficoltà macro-economica.

«Continua così il nostro impegno nel rendere l’energia un valore condiviso con imprese e comunità, confermando come le rinnovabili siano uno strumento di progresso della società» dice Moreno Scarchini, ceo di EnergRed, a proposito di questa campagna per cui —avendo raggiunto il minimo in appena 2 giorni— manca poco alla chiusura.

Ma al di là dell’eclatante caso di WBO Italcables che ha consentito di arrivare al prezzo record di 93 euro/MWh, la metodologia Energred è in grado di garantire energia da tecnologia fotovoltaica a tutte le imprese ad un prezzo medio omnicomprensivo di 150 euro per MWh.

Un prezzo che può scendere fino a valori intorno ai 100 euro per MWh nelle zone a maggiore disponibilità di risorsa solare, il che rende l’energia fotovoltaica italiana in autoconsumo la fonte più conveniente per i bilanci delle aziende e per l’ambiente, nonché la soluzione più rapida da implementare per rendersi energeticamente indipendenti.