Baccarat Live Casino Online: caratteristiche che i giocatori devono conoscere

Il baccarat è un affascinante gioco di casinò che ha migliaia di appassionati tra i giocatori d’azzardo. Il vincitore del baccarat in un live casino online è il giocatore che realizza una combinazione di due o tre carte il cui valore nominale è uguale o più vicino a nove punti. Parallelamente, puoi scommettere sulle vincite degli altri giocatori, sul banco o sul pareggio. Le regole possono essere modificate previo accordo. La flessibilità dei termini consente una varietà di strategie. Per diventare un vincitore, i giocatori devono imparare le basi del baccarat.

Fatti di base e storia

Il baccarat ha acquisito popolarità nei circoli d’elite dell’Europa medievale. Venivano utilizzati mazzi di carte da gioco o Tarocchi. L’inventore del gioco d’azzardo è considerato Felix Falguere.

In un live casino online si possono giocare da due a quattordici persone e si possono utilizzare più mazzi di carte. L’importo delle scommesse viene stabilito prima dell’inizio del gioco e deve essere effettuato prima dell’inizio della distribuzione. Il mazziere distribuisce due carte, una combinazione determina il vincitore.

Nel gioco online, il ruolo del croupier è affidato a un generatore di numeri casuali (RNG), se non è presente in un live casino online. Il casinò fornisce informazioni sulle cifre RTP per ogni titolo e un rapporto all’organizzazione di controllo sulla sicurezza delle impostazioni del provider. I dipendenti delle case da gioco non interferiscono con la funzionalità dei tavoli.

Tipi e caratteristiche

Nel corso della lunga storia del gioco, sono state introdotte innovazioni e tradizioni locali. Nella forma classica del baccarat europeo conservato, le regole sono rimaste invariate dal XV secolo. Il mazziere tiene due carte, la terza carta può essere giocata su richiesta del giocatore o quando la somma dei punti è superiore a sei. Si accettano scommesse sui possibili risultati: vince il giocatore, vince il banco o il round finisce con un pareggio. Le vincite sono proporzionali al numero di partecipanti meno la commissione del casinò.

La versione francese esclude la partecipazione del croupier o del casinò. I giocatori combattono l’uno contro l’altro e diventano banchieri a turno. Il compito del croupier è quello di gestire il processo e riscuotere la commissione dai vincitori.

Il Punto Banco è molto diffuso in Spagna e in America Latina. Il gioco si svolge secondo le regole classiche, con i nomi delle puntate pronunciati in spagnolo.

Il mini baccarat prevede restrizioni sul numero di partecipanti, non più di sette a un tavolo, e sui mazzi, non più di sei, contenenti 52 carte.

Regole del gioco

La distribuzione di una coppia di carte agli utenti inizia dopo il piazzamento delle puntate. Se c’è una combinazione di 8-9 punti, il vincitore viene determinato immediatamente. Se il punteggio è superiore a 10, 10 viene sottratto dal risultato.

La terza carta viene distribuita quando:

Il numero di punti ottenuti da nessuno dei partecipanti non supera i 6 punti;

Il banco non ha tre punti, ma ha in mano un asso, un dieci o un nove;

Se il punteggio è inferiore a due, ma in mano a un otto;

Un sei o un sette e meno di sei punti;

Un quattro o un cinque – meno di cinque;

Due o tre – non più di quattro.

Nel conteggio, un asso è equiparato a uno, un dieci e una figura sono equiparati a zero, le carte da due a nove sono contate in base al loro valore nominale.

I giochi online differiscono dal vantaggio delle scommesse fisse: è molto più importante fare la scelta giusta che battere il banco. Il settore sul giocatore porta un profitto di 1:1, quello sul banco – con una trattenuta del 5%, cioè circa 19:20, mentre un pareggio viene pagato 8 o 9:1.

In un giro regolare sono possibili solo tre risultati e non c’è un limite di tempo. Il round virtuale standard dura 48 secondi, quello accelerato 27 secondi. Il Baccarat progressivo prevede un giro di jackpot in cui le vincite vengono distribuite tra sette giocatori.