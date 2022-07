Rai Storia omaggia Giuseppe De Rita

Giuseppe De Rita, l’Osservatore permanente: in prima serata su Rai Storia in onda un omaggio al fondatore del Censis

Giorgio Zanchini incontra il sociologo Giuseppe De Rita, fondatore del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), in occasione del suo novantesimo compleanno: è “Giuseppe De Rita, l’Osservatore permanente”, in onda in prima visione mercoledì 27 luglio alle 22.10 su Rai Storia. Un gioco di specchi con un’altra intervista che De Rita rilasciò nel 1982 ad Arrigo Levi e alla Rai e oggi, con Zanchini, riprende i temi trattati in quell’intervista per capire come si sono evoluti in questi decenni e immaginare i loro futuri sviluppi.