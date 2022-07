Previsioni meteo 27 luglio 2022: calo termico al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 luglio 2022: aria fresca e temporali al Nord, ancora 13 città da bollino rosso per il caldo al Centro-Sud

Situazione sinottica in questa ultima settimana di luglio che vede ancora un robusto promontorio africano sul Mediterraneo e condizioni meteo che si mantengono per lo più stabili. Dopo una lunga fase in compagnia dell’anticiclone, in queste ore però sulle regioni del Nord e in parte del Centro correnti più fresche dall’Atlantico determineranno un progressivo calo termico e il ritorno dei temporali pomeridiani. Nella giornata di oggi avremo dunque possibilità di precipitazioni su tutto il settentrione e sulle zone interne del Centro. Farà ancora caldo su gran parte delle regioni centrali e al Sud, con 13 città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, saranno: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani le temperature inizieranno gradualmente a calare anche al Centro, dove avremo ancora possibilità di rovesci di stampo pomeridiano, mentre l’anticiclone nordafricano non mollerà la presa al meridione. Per la fine di questa lunga ondata di caldo ci sarà da attendere l’inizio di agosto, anche se per il momento non si intravede un break deciso. Sembra probabile un abbassamento delle temperature, che si manterranno comunque oltre la media stagionale anche se senza valori record.

Intanto per oggi, mercoledì 27 luglio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali ancora sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sui rilievi alpini centro-orientali, più asciutto altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sulle marche, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con locali piogge sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne delle regioni Peninsulari con acquazzoni e temporali e in sconfinamento verso le coste adriatiche, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali temporali pomeridiani sui rilievi interni. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord, stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.