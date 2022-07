Perché è importante sottoscrivere un’assicurazione viaggio

Quando si viaggia è sempre utile e importante stipulare un’assicurazione viaggio. Questo perché gli imprevisti più diversi sono sempre dietro l’angolo. A partire dal volo che rischia di essere cancellato, passando per i bagagli che, non solo in caso di lunghi scali, possono essere smarriti, fino ad eventuali e malaugurati infortuni in vacanza. Infatti, se andare in ospedale non è mai un’esperienza piacevole, andarci all’estero può essere anche tremendamente costoso. Ecco perché è necessario affidarsi a professionisti specializzati come Heymondo.

L’assicurazione nel dettaglio

Le spese mediche in alcuni paesi possono essere davvero un gran problema. Pensiamo agli Stati Uniti, ma, senza andare troppo lontano, anche ad altri paesi dove l’assistenza sanitaria pubblica è praticamente nulla. Ecco, in alcuni di questi casi, ove non fortemente consigliato, può essere addirittura obbligatorio avere un’assicurazione che copra l’assistenza sanitaria. L’assicurazione Heymondo copre fino a 10.000.000,00 € per le spese mediche in viaggio, includendo trasporto sanitario e rimpatrio.

È inoltre inclusa la consulenza medica telefonica e l’invio di medicinali, nel caso in cui l’assicurato necessiti di cure irreperibili sul posto. Questa assicurazione mette inoltre a disposizione un interprete. Sono coperte anche le spese odontoiatriche non rimandabili, le spese farmaceutiche fino a 2.000 € e persino le spese sostenute al rientro da un viaggio per danni causati durante la vacanza.

Le assicurazioni dopo il Covid

Il covid non ha fatto altro che aumentare i rischi. Infatti, statisticamente le possibilità di ritrovarsi bloccati, di perdere un volo e quindi tutto il viaggio, oppure il rientro a casa e dover prolungare la permanenza, ammalati, in un paese estero, sono di gran lunga superiori al passato. Ecco perché all’interno dei 10.000.000,00 € menzionati qui sopra, sono comprese le spese per la quarantena da Covid. Il prolungamento del soggiorno a causa di una quarantena – ad esempio – è coperto fino a 140 € al giorno per 15 giorni.

Non solo spese sanitarie

I rischi di un viaggio però non comportano soltanto imprevisti di natura sanitaria. Bagagli smarriti, cancellazione voli o altri mezzi necessari per raggiungere la nostra destinazione, ritardi e conseguente perdita di servizi. Tutto questo viene coperto generalmente fino a 3.000 €. Ma ci sono anche degli inconvenienti che possono, in maniera opzionale, essere coperti a scelta dell’assicurato, come ad esempio la tutela dell’attrezzatura elettronica (laptop, smartphone, tablet, fotocamera e quant’altro).

E la lista continua e si fa più interessante: infatti con l’assicurazione viaggi sarà possibile avere inclusa l’assistenza legale e nel caso in cui l’assicurato sia penalmente o civilmente ritenuto colpevole, per le spese legali l’assicurazione anticiperà fino a 3.000,00 €, previa garanzia bancaria. Nel caso di danni involontariamente arrecati a terzi, è inclusa la copertura per responsabilità civile, che comprende anche le eventuali spese legali.