Pasquale Provenzano in radio con “Non tremo più”

Esce in radio e in digitale “Non tremo più” (etichetta discografica MIND) il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Pasquale Provenzano che anticipa l’uscita del primo album “Piccole, minuscole cose”.

“Non tremo più” è un vero soffio d’estate, un brano che intreccia con successo scrittura indie e sonorità mediterranee. “Il brano si presenta come un vortice vitale, – dice l’artista – che invita a ballare, a godersi il presente, a dondolarsi sull’altalena di gioia e malinconia tipica delle estati al mare e dei suoi tramonti.” La cassa dritta, stesa su un morbido tappeto di chitarre e voci, dà ritmo e spessore ad un brano che rappresenta per il suo autore una catarsi in chiave pop; quella canzone che non può che farti sorridere dovunque tu sia. In auto, a casa, ad una festa in spiaggia, in centro, è la colonna sonora di quegli amori nati in vacanza ma destinati a durare per sempre che tutti vogliamo sentirci raccontare.

La produzione artistica del brano è di Pasquale Provenzano, mentre la produzione audio è a cura di Mind. L’arrangiamento e mix sempre di Pasquale Provenzano, invece il mastering a cura di Eleven Mastering. Inoltre, hanno contribuito al brano Vincenzo Guerrieri (grafica e foto) e Jacopo Clemenzi e Davide Casciolo (foto).

Lo stile musicale di Pasquale Provenzano mescola synth e cantautorato, poesia e lo-fi in modo inedito e sapiente, grazie ad influenze eterogenee, che spaziano da Dimartino a Lucio Dalla, passando per John Mayer. Nel 2022 pubblica il singolo d’esordio “Multinazionale”.