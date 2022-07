Matteo Brancaleoni pubblica il brano “I wish you love”

Matteo Brancaleoni con classe ed eleganza rivisita un standard come “I Wish You Love”, canzone scritta ed interpretata da Charles Trenet

Matteo Brancaleoni con classe ed eleganza rivisita un standard come “I Wish You Love”, canzone scritta ed interpretata da Charles Trenet con il titolo in lingua madre di “Que reste t’il de nos amours”. “I Wish You Love” una canzone che è un sincero augurio dedicato ad un amore ormai concluso, interpretata in diverse lingue ed ambientazioni musicali da Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole.

Matteo Brancaleoni ci regala una versione assolutamente originale, confezionata con un arrangiamento cool, incalzante, grintoso sostenuto da una vocalità d’altri tempi… tempi in cui si cantava d’amore….

www.matteobrancaleoni.com

BREVE BIO – MATTEO BRANCALEONI

Elegante, di classe, cool … questo è Matteo Brancaleoni, l’unico e il solo “Crooner italiano”.

Considerato a livello nazionale ed internazionale, uno degli interpreti principali del Songbook italiano ed Americano, spesso paragonato a Frank Sinatra, è semplicemente il meglio dello tradizione swing e jazz in Italia. I suoi album hanno raggiunto la posizione n.1 nelle classifiche Jazz di iTunes per ben 4 volte. Si è esibito al fianco di artisti come Michael Bublé, Fiorello, Renzo Arbore. Nel corso degli anni si è esibito in più di 800 concerti in tutto il mondo nei luoghi più prestigiosi e in top location. 13 SOLD OUT al Blue Note Di Milano , Ritenuto ormai a più livelli uno degli interpreti italiani più di spicco del songbook americano, è stato premiato nel 2008 come Miglior Nuovo Talento ad Elba Jazz. Definito su ALL MUSIC “Il Bublè Italiano” , il pubblico dei suoi spettacoli ha il piacere di ascoltare una selezione di brani che da Broadway al pop, dai classici di Jerome Kern, Cole Porter, George Gershwin, Burt Bacharach come The Way You Look Tonight, My Way o Fly Me To The Moon, fino a quelli italiani di Paoli e Modugno come Il Cielo In Una Stanza e Volare. Un Live fatto d’ atmosfere intime e vellutate ma anche da più coinvolgenti swing, che si muovono in equilibro con quel giusto senso dell’entertainment proprio della tradizione dei grandi crooners del passato come Frank Sinatra e Dean Martin . Nell’ Ottobre 2012 esce il suo CD ‘’New Life’’ programmatissimo in tutti i network radiofonici e televisivi . Nel Novembre 2015 viene pubblicato in tutto il mondo il nuovo attesissimo CD ‘’ Made in Italy ‘’ con La Partecipazione Straordinaria di Fiorello , Renzo Arbore , Fabrizio Bosso , Melita Toniolo … e Tanti altri prestigiosi Interpreti.

Matteo Brancaleoni e’ tra i vincitori del Premio Internazionale Dean Martin 2019 .

Con oltre 8 milioni di streaming su Spotify …Matteo Brancaleoni è tra gli Artisti italiani della scena Swing più ascoltati nel mondo !