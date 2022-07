Kazemijazi pubblica il video di “Death, Time and God”

“Death, Time and God” è il secondo estratto da “The New Alien”, il nuovo album in studio di Kazemijazi, cantante italo-iraniano-britannico, polistrumentista

“Death, Time and God” è il secondo estratto da “The New Alien”, il nuovo album in studio di Kazemijazi, cantante italo-iraniano-britannico, polistrumentista e produttore discografico, fuori a pochi mesi di distanza dal precedente “Music for Blind People”.

Dopo l’infanzia e l’influenza della musica persiana ascoltata tra le mura di casa, Kazemijazi ha intrapreso un percorso musicale che lo ha portato, prima in Italia producendo progetti personali e collaborando con artisti italiani, e successivamente a stabilire la sua base per l’attività di produttore e musicista a Londra.

Kazemijazi ci racconta la genesi del suo nuovo album: “Lo scorso anno ho completato le session di scrittura e di registrazione per quello che doveva essere il mio nuovo album. Avevo 16 nuovi brani, e mi resi conto che avevo abbastanza materiale per 2 album. Alcune delle canzoni avevano temi affini e così ha preso forma Music For Blind People, ma la scaletta formata dai brani che erano rimasti fuori, mi è sembrata da subito perfetta per New Alien. Le canzoni erano più dirette e ne hanno fatto un album più semplice e asciutto.



Uno dei due brani che ho scritto in italiano, We Will Discover The Consciousness, avevo pensato di farlo cantare a qualcun altro. Poi invece il brano dentro di me ha preso una dimensione diversa e ho deciso di cantarlo io. Mi fa sorridere che oggi quasi lo veda tra un inno da stadio e una improbabile pubblicità di una birra. L’altro brano, Europa invece è un vecchio brano che scrissi sugli scogli a Saint Raphael, in Francia. Quando l’ho ripreso per New Alien mi ha riportato alla mente dei bei ricordi.”

New Alien parla della sensazione di ISOLAMENTO, e del modo in cui Kazemijazi guarda un mondo ALTERNATIVO, senza aver paura di esprimere la sua vera identità anche se questa non è conforme al pensiero generale. Il fine è sempre quello di scoprire chi siamo veramente senza rischiare di compromettere le nostre bellissime diversità.

New Alien è la firma sonora di Kazemijazi, rappresenta in pieno il suo essere e la sua visione musicale, frutto di tante esperienze, anche molto difficili, vissute nel suo percorso.