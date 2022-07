Ikea sigla una partnership con la startup Johix

IKEA ha scelto la startup Johix per lanciare il servizio di abbonamento degli arredi per l’ufficio e promuovere la “subscription economy”

ll modello attuale di produzione e consumo prevede un eccessivo utilizzo di risorse non sostenibile nel lungo periodo. Il cambiamento climatico ed i consumi non sostenibili sono proprio tra le più grandi sfide che la nostra società si trova ad affrontare. In tal senso, le attività di rigenerazione e riparazione e l’incentivazione di mercati “second-hand” contribuiscono all’estensione della vita utile dei beni, evitando gli sprechi.

Si inserisce perfettamente in questo contesto il noleggio, che diventa per imprese, lavoratori autonomi e privati, una soluzione efficace per garantirsi sempre risorse materiali e immateriali al passo con l’innovazione tecnologica, senza necessariamente doverli acquistare o produrne di nuovi e quindi contribuendo a promuovere l’economia circolare. La nuova frontiera del noleggio è l’abbonamento. Siamo abituati all’abbonamento di servizi, molto meno all’abbonamento a prodotti e alla cosiddetta subscription economy o servitization, modello di business che si basa sulla sottoscrizione e dunque sulla ricorsività del consumo di beni e servizi. Sembrano finiti i giorni in cui si rimane bloccati in un servizio a tempo indeterminato: i modelli in abbonamento devono essere flessibili, il cliente vuole poter adeguare l’abbonamento in qualsiasi momento in base alle proprie condizioni, senza che questo diventi un vincolo. Proprio per questo motivo, IKEA ha lanciato l’abbonamento agli arredi da ufficio. Proprio per fornire una soluzione flessibile e sostenibile adatto ad ogni luogo di lavoro, ha scelto la startup innovativa per il noleggio Johix , per la realizzazione del progetto “IKEA FLEX – servizio in abbonamento per l’arredo dell’ufficio” ed è la società di noleggio scelta dal colosso svedese per offrire il servizio ai clienti IKEA business: https://www.ikea.com/it/it/ikea-business/office-furnishings/ .

Un servizio che consente di aggiungere, rimuovere o cambiare i mobili e gli arredi dell’ufficio in base alle esigenze ed arricchire e personalizzare la postazione di lavoro con soluzioni adatte ad ogni momento.

La startup fondata nel 2019 da Andrea Francalancia con il proprio servizio Enabling, www.johix.com/it/enabling , abilita le aziende, dalle multinazionali alle PMI, ad entrare nel mercato del noleggio e della “subscription economy“. Johix ha infatti sviluppato una piattaforma tecnologica in grado di digitalizzare tutti i processi del noleggio per qualsiasi categoria merceologica ed ha supportato IKEA nello sviluppo del progetto.

“Siamo molto felici della partnership con IKEA perché, oltre all’orgoglio di lavorare con una multinazionale così importante. grazie ad essa riusciamo ad innovare il settore del noleggio fortemente tradizionale ed a promuovere un’esperienza dei prodotti in modalità “as a service” non solo online ma finalmente anche in negozio – afferma Andrea Francalancia, founder di JOHIX.