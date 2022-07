Iena in radio con “15 minuti di notorietà”

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme digitali “15 minuti di notorietà” (Y&H/JE) il singolo del rapper IENA

15 minuti di notorietà è stata scritta in lockdown e vuole rappresentare (anche ironicamente) uno spaccato della realtà digitale in cui ognuno vive nel 2022.

Come recita la celebre frase di Andy Warhol “Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti“, Iena ha voluto riprendere questo concetto in via caricaturale descrivendo il modo spasmodico (a volte ossessivo) con cui ognuno cerca l’approvazione sui social.

I social di questi anni sono uno strumento estremamente democratico e danno la possibilità a chiunque di salire alla ribalta per i contenuti che offre, ma quando si è off camera (offline) la realtà non sempre corrisponde alle nostre proiezioni.

Bio artista

Giovanni Guglielmi, in arte Iena, è un artista classe ’98 di Padova.

Mosso da una grande passione per il mondo hip hop, si approccia alla scrittura e registrazione di brani nel 2013, per pubblicare nel corso degli anni una serie di progetti autoprodotti, fino alla firma nel 2021 con Just Entertainment.

Le sue maggiori influenze musicali provengono dalla cultura urban e black, ma con una chiara matrice autorale italiana.

Il profilo di scrittura è sempre stato parecchio biografico, mentre per quando riguarda il sound, nel primo periodo lo ha contraddistinto il rap classico, che con il tempo si è sgrezzato ed aperto verso orizzonti più pop e “musicali”, passando da un grande amore per i sample ad uno altrettanto grande per la musica suonata.

Nel tempo ha avuto la possibilità di aprire i concerti di artisti come Gemitaiz, Jack The Smoker e Dani Faiv.