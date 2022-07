Arriva in Italia la nuova campagna globale di GoStudent

Oltre al video lungo (25s), la campagna di compone di un ampio spettro di altri asset, tra cui versioni brevi del video, immagini, GIF e banners, disponibili in vari formati per adattarsi alle diverse piattaforme social. “GoStudent ha di recente pubblicato un’Indagine sull’Istruzione da cui è emerso che in Italia, come nel resto d’Europa, la materia che dà più filo da torcere agli studenti, dopo la matematica (25%), è proprio l’inglese (11%). Con questa nuova campagna, di ampio respiro e dallo storytelling vivace, contiamo di coinvolgere i giovani, avvicinandoli sempre di più allo studio delle lingue straniere, soprattutto dell’inglese, la cui padronanza è, ormai, imprescindibile. Vorremmo, inoltre, essere d’ispirazione anche ai genitori e incoraggiarli a considerare le lezioni di lingua online come un’opzione valida ed efficace a supporto del percorso didattico e di crescita dei propri figli”, ha dichiarato Francesca Bucci, Head of Marketing Italia di GoStudent.