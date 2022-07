Previsioni meteo 26 luglio 2022: piogge sparse al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 26 luglio 2022: temperature in calo e precipitazioni sparse al settentrione, ancora caldo africano sulle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo con poche variazioni in quest’ultima settimana del mese di Luglio che dopo un break temporalesco nella prima decade è stato caratterizzato dal dominio dell’anticiclone africano. Nella giornata di oggi correnti atlantiche porteranno a un calo delle temperature e a piogge sparse nel corso del pomeriggio al Nord, mentre al Centro e al Sud l’alta pressione di matrice subtropicale sarà ancora protagonista. Avremo, dunque, ancora diverse città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani le temperature inizieranno gradualmente a diminuire anche al Centro, mentre l’anticiclone insisterà soprattutto al meridione. Entro il prossimo fine settimana si inizia ad intravedere la fine di questa lunga ondata di caldo africano. Per il ritorno delle piogge serviranno invece ulteriori conferme nelle prossime ore, con il settentrione candidato a maggiori possibilità di precipitazioni.

Intanto per oggi, martedì 26 luglio 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge o temporali al Nord-Est e isolati fenomeni sulla Liguria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio insistono i fenomeni su Triveneto ed Emilia Romagna, soleggiato sulle restanti regioni. In serata residue piogge isolate specie in Pianura Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche innocuo addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio con qualche acquazzone possibile specie sull’Appennino. Fenomeni in esaurimento ovunque dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili al Centro e al Sud, in lieve calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.