Investimenti finanziari: il trading online﻿ cresce anche tra piccoli risparmiatori

Fino a non molto tempo fa il mondo degli investimenti finanziari sembrava inaccessibile, riservato solo ai professionisti e ai possessori di grandi capitali. L’avvento del trading on line ha completamente stravolto il sistema, dando praticamente a chiunque la possibilità di accedere ai mercati finanziari. Sono ormai più di venti anni che è possibile fare trading, ma solo negli ultimi 24/36 mesi in Italia c’è stato il vero boom di questa attività.

Non è possibile dare delle cifre esatte, però secondo alcune recenti stime nel corso di un paio di anni il numero dei trader in Italia è salito da due a otto milioni. È un dato incredibile se si considerano la delicatezza e la complessità del momento che stiamo attraversando e la storica avversione degli italiani nei confronti del rischio degli investimenti. E gran parte dell’esercito dei trader è composta da piccoli risparmiatori.

Il boom del trading online tra i piccoli risparmiatori

Nel corso degli ultimi anni i broker si sono impegnati per fornire ai loro utenti piattaforme sempre più veloci, stabili e complete, ma soprattutto intuitive. Le interfacce semplici, insieme al progressivo abbassamento del deposito minimo iniziale e ad un leggero (ma comunque importante) miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria nel nostro Paese, hanno contribuito in modo essenziale all’avvicinamento dei piccoli risparmiatori al mondo degli investimenti finanziari online.

Questa facilità di accesso però non deve far pensare che il trading sia un gioco da ragazzi! Per riuscire ad ottenere qualche risultato è necessario studiare, metterci tanto impegno, aggiornarsi continuamente ed imparare ad usare al meglio tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. A tal proposito, un aiuto arriva da questa guida completa sul trading on line realizzata dagli esperti di Investireinborsa.net, uno dei portali più autorevoli specializzato nel mondo degli investimenti digitali.

Cos’è il trading e come funziona?

Ma cos’è il trading on line? È un’attività che consiste nella negoziazione, tramite le piattaforme dei broker, di asset finanziari. Nella maggior parte dei casi, però, non si scambiano direttamente gli asset in questione, ma degli strumenti finanziari derivati (i contratti per differenza, meglio noti come CFD) che ne replicano la quotazione. L’obiettivo del trader è quello di ottenere un profitto speculando sulle continue variazioni dei prezzi, sia al rialzo che al ribasso.

Esistono anche broker che permettono di accedere in modo diretto ad alcuni mercati e che quindi consentono di acquistare l’asset: ne è un perfetto esempio eToro, attraverso la cui piattaforma è possibile negoziare con i CFD su migliaia di asset, ma anche acquistare azioni e criptovalute. Per cominciare ad operare sui mercati sono sufficienti un dispositivo connesso ad internet ed un piccolo capitale da investire, ma sarebbe meglio andare per gradi.

Il percorso di avvicinamento agli investimenti finanziari on line

Il processo di avvicinamento ai mercati finanziari deve essere graduale: è un percorso che prevede almeno cinque passaggi fondamentali. Per prima cosa bisogna studiare: bisogna avere una buona educazione finanziaria per comprendere i passaggi successivi e prendere le giuste decisioni. Per seconda cosa bisogna capire che tipo di investitore si è: non siamo tutti uguali ed ogni trader ha le sue preferenze in base alla durata delle operazioni, alle tipologie di asset, al livello di rischio e così via.

Il terzo punto, purtroppo spesso sottovalutato, consiste nella scelta della piattaforma, prendendo in considerazione solo i broker regolamentati. Il già citato eToro, Capital.com, FP Markets, IQ Option e Trade.com sono ottime scelte di assoluta affidabilità. La quarta tappa di questo percorso è quella relativa al conto demo: è una funzionalità che permette di fare pratica sullo scenario reale, ma senza correre rischi perché si utilizza un capitale virtuale. Il quinto e ultimo passaggio consiste nell’ingresso nei mercati con il conto reale.