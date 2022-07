Verso le elezioni: Meloni avverte Salvini e Berlusconi sulla premiership

Verso le elezioni: la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, manda un messaggio chiaro a Salvini e Berlusconi. “Intesa su premiership o inutile governare insieme”

La coalizione di centrodestra tornerà a riunirsi a brevissimo per parlare di liste, di programmi e di tutto il resto, compreso anche il nodo della premiership. Crede sarà difficile mettervi d’accordo? “Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”, dice Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5.

Le parole della leader di Fdi, spiega la Dire (www.dire.it), non sono cadute nel vuoto, nel pomeriggio Matteo Salvini ha dichiarato: “Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l’onere di indicare il premier“. Lo dice il segretario federale della Lega Matteo Salvini.