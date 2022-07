Sicurezza sul lavoro: dall’Inail nuovo applicativo per le aziende

L’applicativo è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:

un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;

una autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali tracciandone le evoluzioni nel tempo;

un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.

L’applicativo non ha pretese di esaustività rispetto a processi produttivi, tipologia di organizzazioni e di rischio e non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08.