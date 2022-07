Perché le skin di CS:GO sono così popolari tra i giocatori

Le tendenze del mondo moderno hanno portato al fatto che tutti cercano di distinguersi dalle persone che li circondano. L’industria dei giochi per computer non fa eccezione alle regole. Nella maggior parte delle discipline eSports, agli utenti viene offerta una varietà di skin con cui possono creare un’arma o un personaggio particolare. Forse il primo progetto su larga scala, apparso con una funzionalità simile, è stato Counter-Strike: Global Offensive. Subito dopo il rilascio della leggendaria versione del franchise, i giocatori potevano decorare qualsiasi arma – AWP, M4A1-S, Desert Eagle, ecc. Le skin potevano essere inserite direttamente nel gioco o acquistate sul mercato di Steam. Successivamente, la popolarità del miglioramento della componente visiva delle armi, o dei modelli dei giocatori, ha portato alla nascita di piattaforme specializzate sui siti dove è possibile acquistare o vendere qualcosa dalla collezione dell’utente. Vendere skin di CSGO , oggi, è possibile su oltre 300 siti principali. A differenza del commercio su Steam, è possibile guadagnare denaro reale e non solo scambiare i profitti per acquistare nuovi giochi.

Se analizziamo l’atteggiamento del pubblico target nei confronti dell’aspetto delle skin, possiamo concludere che ai giocatori piace distinguersi. Infatti. In tutti i predecessori di Global Offensive il gameplay consisteva nel confronto tra due squadre, quindi oggi questo progetto suscita un genuino interesse tra i commercianti. Parlando dei motivi della grande popolarità delle skin in questo gioco, possiamo evidenziare i seguenti:

Anche se non si hanno le competenze necessarie per giocare con successo a Counter-Strike, l’utente può trovare la motivazione per eseguire il programma nel menu di Steam. Dopotutto, avere delle skin non è un cattivo investimento, dato che, a un certo punto, molte di esse possono aumentare significativamente di valore, portando un notevole profitto al giocatore. La presenza di skin costose provoca eccitazione e interesse da parte di partner e rivali. In questo modo, il giocatore dimostra a chi lo circonda che è impegnato in questo gioco a lungo termine ed è pronto a fare di tutto per ottenere risultati concreti. Questa è una motivazione in più per dimostrare un alto livello di gioco. Molti giocatori alle prime armi non sanno che le skin non influiscono sul tiro. Tuttavia, acquistando una skin per poche centinaia di dollari, l’utente si concentra automaticamente sul gioco. L’opportunità di giocare e vincere con AWP Dragon Lore o Gungnir è un privilegio che non può essere abbandonato sia dai giocatori alle prime armi, sia da chi ha dedicato a Counter-Strike molti anni della sua vita. Utilizzando la piattaforma di commercio Steam, o piattaforme specializzate, il giocatore ha la possibilità di provare l’emozione di aprire casse e ottenere armi costose.

Se si consulta la piattaforma Twitch più popolare tra i giocatori, si può notare che non tutti gli streamer della categoria CS: GO giocano direttamente al matchmaking o a Faceit. La maggior parte di loro si rende conto che il pubblico di riferimento è più interessato a guardare il processo di apertura dei casi o ad acquistare skin costose. Lo scambio di giochi per computer diventa un’analogia con il gioco d’azzardo, comprese le scommesse sportive e i casinò online. Dopo tutto, se l’utente preferisce non solo acquistare una determinata skin o un modello di giocatore, ma anche utilizzare un generatore di numeri casuali, non può sapere in anticipo cosa gli capiterà. In questo caso, si affida al caso.

D’altra parte, facendo riferimento all’età del giocatore, le skin sono più interessanti per i giovani fan di Counter-Strike. Per i giocatori minorenni la presenza di armi costose è un elemento chiave del processo. In questo modo, ottengono il rispetto dei loro amici e possono sentirsi più sicuri nel gioco stesso.