Mog4no online con il brano “I miei gatti”

Fuori sui digital stores e in rotazione radiofonica, il brano indie-pop I Miei Gatti, secondo singolo della band ternana Mog4no

La giovane band, che si ispira ad artisti come Frah Quintale, Brunori Sas, Pinguini tattici nucleari, prosegue il loro percorso artistico presentando questa volta una ballad intima e malinconica.

I Miei Gatti e’ una ballad Indie Pop su un amore andato via …una riflessione sul tempo che cambia le cose …note malinconiche in pieno stile Mog4no mai banali e capaci di dire tutto sempre nel loro mood mai banale…

BIOGRAFIA

I M O G 4 N O sono un gruppo indie/pop nato nel rovente agosto del 2019.

I tre ragazzi: Andrea Assogna, Leonardo Palenga e Antonio mascolo e dopo essersi diplomati al liceo musicale ed aver fatto varie esperienze NON insieme, sia musicali che non, decidono che l’indie entrerà a far parte delle proprie vite grazie ai M O G 4 N O.

Andrea suona la chitarra ed è la prima voce, Antonio suona le tastiere ed è la seconda voce e Leonardo suona la tromba ed il flicorno, la formazione iniziale ha tutte le caratteristiche per definirsi acustica.

Da lì a poco partono vari concerti nei locali e nelle piazze, ed iniziano una collaborazione musicale con Lorenzo Rinaldi, il ragazzo ternano arrivato tra i finalisti di x Factor 13 suonando insieme a lui a piazza Europa a Terni per il concerto di San Valentino (2020).

Durante questo periodo di fermo dovuto al Covid, la formazione propone varie cover sui propri canali social e soprattutto scrive molti brani inediti decidendo inoltre di allargare la formazione, chiamando in causa Enrico Sciamannini al basso e Riccardo Mostarda alla batteria e percussioni ampliando il sound e arrangiando molto materiale inedito che a breve verrà inciso e pubblicato!

A brevissimo la band entra a far farte di GarageNoiseLabel, unʼetichetta discografica romana con cui pubblicheranno i primi brani “La cosa che piu’ logora” e appunto “I MIei Gatti”.

Credits

Testo di Andrea Assogna

Musica di Mog4no (Andrea Assogna, Riccardo Mostarda, Enrico Sciamannini, Leonardo Palenga, Antonio Mascolo)

Produzione artistica: Giorgio Speranza (Stas.srl)

Label: Garage Noise Label

Foto: Yassine Riahi

Segui i MOG4NO qui:

Facebook: https://www.facebook.com/Mog4no

Instagram: https://www.instagram.com/mog4no/