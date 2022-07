“Tornare a casa” per riallacciare i rapporti: Il Sistema di Mel torna con un nuovo singolo disponibile in radio e in digitale

“Tornare a casa” è il nuovo singolo della band bresciana Il Sistema di Mel, un inno corale e emotivo che riflette su quella moderna solitudine che rischia di farci dare per scontato rapporti e amicizie importanti.

Il brano racconta di quegli incontri che non avvengono da troppo, rapporti sfilacciati dal tempo che in pochi minuti si riscaldano tornando in tutta loro bellezza, ci si incontra al pub ma poi si finisce per tornare a casa insieme per strappare l’ultima chiacchierata. Una canzone dedicata all’importanza di ogni tipo di amicizia, alla relazione e al confronto, per non rischiare mai più di isolarsi ma reimparare a incontrare l’altro in modo aperto e sincero.

Su un eco di chitarre che poco a poco si gonfiano la voce sospesa cresce in intensità ma, al contrario delle strumentali, non esplode mai. La coda finale fra Gazebo Penguins e Fine Before you Came è lo zenit emotivo del brano in un abbraccio intenso che non ci vuole lasciare andare.

“Tornare a casa” è il primo estratto da un nuovo album la cui uscita è prevista per settembre 2022, un lavoro scritto e composto interamente in lockdown, per la prima volta a distanza. Canzoni che per i membri della band si sono dimostrate un’ancora di salvezza in tempi incerti e che si propongono di aiutare chi ne avrà bisogno.