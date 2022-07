Allo Spazio San Vidal di Venezia fino a settembre la mostra “The Dream”

Fino al 10 settembre a Venezia la mostra-evento “THE DREAM”, che affronta la tematica ambientale e il ruolo che l’arte può incarnare come mezzo di comunicazione

Lo Spazio SV ha il piacere di ospitare la mostra-evento THE DREAM, che affronta la tematica ambientale e il ruolo che l’arte può incarnare come mezzo di comunicazione, nonché come esortazione alla presa di responsabilità.

THE DREAM vuole evocare la forza della cooperazione e farsi ponte trasgenerazionale e transnazionale affiancando giovani ad artisti già affermati provenienti da più di venti Paesi diversi per offrire un terreno fertile di dialogo fra età e culture e mettere al primo posto l’inclusività e le tematiche comuni di fondo al progetto: il cambiamento climatico, l’impatto ambientale ed ecosostenibile, la giustizia sociale e la consapevolezza verso le urgenti problematiche del presente.

Con modalità espressive differenti tutti gli artisti partecipanti condividono i seguenti principi:

la passione per l’arte e la ricerca dell’eccellenza, la consapevolezza della propria responsabilità verso il pianeta, la sfida per il risveglio delle coscienze, l’apertura al dialogo e la disponibilità ad apprendere cose nuove in ogni situazione.

Come fa intendere il titolo, la mostra si pone l’intento di diffondere il messaggio di denuncia attraverso le arti visive ma non mediante lo shock, bensì attraverso un viaggio onirico, un sogno ad occhi aperti, per svegliare dal sonno dell’indifferenza e che possa suscitare riflessioni e reazioni concrete.

DOVE

Spazio San Vidal SV (Scoletta di San Zaccaria)

Campo San Zaccaria, Castello 4683, 30122 Venezia

ORARI DI VISITA

Dal martedì alla domenica

10.30 > 12.30 / 16.00 > 19.00