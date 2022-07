Alessandra Balestrieri è la Miss Teenager Original 2022

Alessandra Balestrieri, 17 anni, di Aprilia è la vincitrice di Miss Teenager Original 2022. Seconda Fiona Pecchi, 18 anni di Vicovaro. Terza Rebecca Iorio, 17 anni di Roma

Vince la 49° edizione di Miss Teenager Original Alessandra Balestrieri di Aprilia (Latina). La diciassettenne, accompagnata da mamma e papà, è stata incoronata dalla modella brasiliana Dayane Mello. I primi a complimentarsi con la neo reginetta il Patron, il regista Stefano Stefanelli, e la fashion stylist Roberta Nenni. Seconda classificata Fiona Pecchi, 18 anni di Vicovaro. Terza Rebecca Iorio, 17 anni di Roma.

La Balestrieri, che a settembre compirà diciotto anni, studia al liceo linguistico, fa culturismo e sogna la moda: “È stato bellissimo partecipare a questo concorso soprattutto per il clima che si è creato tra noi ragazze dietro le quinte. Non pensavo di vincere. Ma bisogna sempre buttarsi o nella vita non si arriva da nessuna parte”, le sue prime parole appena spente le luci negli studi di Gold Tv. Chissà che anche per lei, come per Claudia Gerini, Laura Chiatti, Serena Autieri e tante altre famosissime del mondo dello spettacolo, Miss Teenager, il concorso di bellezza dedicato alle giovanissime, potrà essere il trampolino di lancio per una brillante carriera.

“Ragazze, non perdete mai la voglia di fare e l’umiltà”, ha consigliato la Mello a tutte le concorrenti prima della proclamazione. “La bellezza è un grande dono, ma non è la vostra carta vincente. A fare la differenza sarà quello che avete dentro. Puntate sulle vostre qualità, sulla personalità e non perdete mai i vostri valori”.ì

La finale, condotta da Beatrice De Dominicis, Carlotta Casalvieri e Mishel Gashi, ha visto alternarsi sul palco sfilate di moda e momenti di intrattenimento grazie a Giulia Tufanari, campionessa italiana di cerchio aereo, che ha cantato la sigla del concorso, Martina Pierucci, Miss Teenager 2008, che ha interpretato “Love Again” e Kayler, amatissimo cantante R&B- Pop-Urban, che ha presentato in anteprima il brano “Forever Alone” che uscirà il 27 luglio. Alcune del Miss Teenager delle ultime edizioni hanno poi sfilato indossando gli abiti dello stilista Antonio Lamina ispirati all’isola di Procida, capitale della Cultura 2022.

Un attimo prima dell’assegnazione delle fasce le quattordici Miss arrivate in finale si sono esibite in una coreografia ispirata al musical “Flashdance”, dimostrando, una volta di più, che oltre ad essere belle sono anche piene di talento.

Le Teen, provenienti da tutta Italia, sono state votate da una giuria tecnica presieduta da Alessandro Lusso: Moreno Galli, titolare agenzia di moda Fashion Concept; Alessandro Bartolini, delegato del Teatro Golden Actors; Raffaele D’Anna, ballerino delegato Campus Dance; Pablo Art Director della maison Gil Cagné; Claudio Marfurt, rappresentante della Face Place; il Maestro Alessandro Massa, titolare dell’etichetta Alma Music; Simone Marra, produttore cinematografico, rappresentante della Ithaka Pructions.

Queste le altre fasce assegnate: Ilaria Carabelli, 15 anni di Roma, ha vinto il titolo di Miss Teenager Original Teatro e quello di Miss Teenager Original Cinema; Ludovica Benvenga, 15 anni, di Roma, ha vinto il titolo di Miss Teenager Danza; Rebecca Iorio, 17 anni di Roma, ha vinto il titolo di Miss Teenager Beauty, Miss Teenager Fashion e Miss Teenager Make-up; Alessandra Balestrieri, oltre alla fascia principale, ha vinto anche il titolo Miss Teenager Moda.

Presenti in studio Angelo Martini, conduttore di Numeri Uno su Rai2, Nicolò Tonetto, titolare del brand Nicolò Tonetto Milano, l’influencer Claudia Dorelfi, Angelica Falchi, Miss Teenager Original 2021, che ha ceduto la sua corona alla vincitrice. Valletta della serata, Alessandra Amicuzi.