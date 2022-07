Young Dice torna con il brano “Florida Keys”

Young Dice torna con un nuovo singolo dalle tinte sognanti, “Florida Keys” rappresenta l’ultima uscita in collaborazione con SorryMom!

L’artista racconta della sua voglia di svoltare, di migliorare la vita anche a coloro che ama. Non lo fa per i soldi, per la Florida, per una bella macchina o per grandi macchine, ma sono tutte cose che vorrebbe adesso. Sogna una vita privilegiata, ma si sente che arriverà.

Il brano si concentra su un beat accattivante prodotto da 98Ninetynine, sul quale Young Dice rappa raccontando di un immaginario di lusso sfrenato, con una velata sfumatura malinconica.

Andrea, in arte Young Dice. Da sempre diverso dai compagni, dagli amici, da chi gli è attorno, riserva in sé grandi ambizioni, rimaste anche dopo che gli è stato portato via il sogno di giocare a basket.

Nella musica ha trovato la salvezza, il suo benessere e il suo massimo obiettivo di vita per dare colore ad un futuro in apparenza grigio. Non è stata infatti casuale la scelta del nome: “dice” letteralmente “dado”, perché è ciò che vorrebbe essere nella musica per avere più facce, essere versatile e dalle molteplici sfaccettature. Non si definisce perciò banalmente rapper, ma Artista, per realizzare semplicemente ciò che in quel momento sente, senza distinzione di genere.