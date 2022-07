Witailer attiva AMC per i clienti che utilizzano Amazon Advertising

Witailer attiva Amazon Marketing Cloud (AMC), un servizio di advertising analytics approfondito per i clienti che utilizzano Amazon Advertising

Gli investimenti pubblicitari sulla piattaforma di Amazon Advertising hanno raggiunto nel 2021 più 30 miliardi di dollari con una crescita nell’ultimo trimestre del 2021 del 32%. Amazon ha ufficialmente lanciato anche in Italia la piattaforma Amazon Marketing Cloud (AMC), prima esistente solo nella versione beta, che mette a disposizione un insieme di dati che fino ad oggi non erano disponibili per i brand che investono in advertising.

Witailer ( https://www.witailer.com/ ) la più grande realtà in Italia ad offrire soluzioni in ambito Amazon, ha recentemente integrato nella propria offerta un servizio di advertising analytics approfondito che va oltre ad Amazon, con una reportistica dedicata per i brand che investono su strumenti di Search Advertising e Display Advertising relativa ad AMC.

In particolare, Witailer permette oggi ai brand con cui collabora di valutare il percorso di acquisto effettuato dall’utente Amazon e di conseguenza ottimizzare la pianificazione degli investimenti. Grazie ai dati di Amazon Marketing Cloud, possiamo ad esempio identificare durante la giornata le fasce orarie con un maggiore ritorno sull’investimento di advertising. Queste sono solo alcune delle analisi approfondite che è ora possibile effettuare grazie ad AMC.

“Siamo davvero felici di poter offrire ai nostri clienti una nuova soluzione trasparente per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie on e off Amazon” dichiara Beatrice Monza, Head of Amazon & Marketplace Advertising in Witailer e aggiunge: “La flessibilità di ottimizzazione abilitata da Amazon Marketing Cloud (AMC) offre ai nostri specialisti di marketing l’opportunità di collegare diversi set di dati per creare insights utili per le pianificazioni pubblicitarie dei nostri clienti.”

Witailer, parte del gruppo Retex, prevede nella seconda parte dell’anno di allargare ancora di più la possibilità di interagire con i dati a disposizione in AMC grazie a sviluppi interni guidati dal proprio team Tech e di data science e inoltre sfruttare le innovazioni di Amazon in questo ambito. Grazie anche a queste novità, Witailer stima che il fatturato dei clienti generato da attività di advertising nel 2022 arrivi oltre i 100 milioni di euro.