Tennis: Musetti trionfa ad Amburgo, Berrettini ko a Gstaad

Tennis: Lorenzo Musetti ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo Carlos Alcaraz. A Gstaad, Berrettini battuto in finale da Ruud

La prima di Lorenzo Musetti. La prima finale in carriera, il primo titolo Atp a 20 anni e 4 mesi. Il tennista italiano ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo Carlos Alcaraz in due set: 6-4 6-4.

Musetti, numero 62 del mondo, ha completato una settimana magica dominando all’ultimo atto il fenomeno del tennis mondiale, attualmente numero 6 del ranking, uno capace finora di vincere tutte le cinque finali giocate in carriera. Lo spagnolo nel 2022 ha vinto 39 partite su 44.

Contro i top-10 mondiali, Musetti ha vinto 3 volte su 9: Schwartzman nel 2021 ad Acapulco, Auger-Aliassime quest’anno a Montecarlo, e adesso Alcaraz.

BERRETTINI NON FA 13

Matteo Berrettini non fa tredici. Il tennista romano si ferma a 12 vittorie di fila, dopo il rientro dall’infortunio al polso: a Gstaad vince Casper Ruud, come l’anno scorso. Il norvegese, numero 5 al mondo e 4 della “race” per le Atp Finals di Torino, si aggiudica la finale del 250 svizzero in tre set: 4-6 7-6(4) 6-2.

Per Ruud è il nono titolo in carriera, il terzo quest’anno, l’ottavo sulla terra battuta: in Svizzera peraltro ha giocato 16 partite da professionista e le ha vinte tutte, lasciando solo quattro set agli avversari. Berrettini, al ritorno dalla pausa-Covid che gli aveva fatto saltare Wimbledon, ha retto fino tie-break del secondo set, per poi crollare nel terzo set.

(Photo credit: @Federtennis)