Marco Francomano online con l'EPAlieno.

Fuori sui digital stores “Alieno”, il nuovo EP del giovane rocker Marco Francomano.

TRACK BY TRACK

COLORI

Colori è il manifesto artistico di questo EP. Nel brano si dipingono i vari stadi di alienazione rispettivamente verso le proprie origini, verso la società ed infine verso se stesso.

Si esprime il rifiuto di vivere nelle abitudini sociali e nella routine ed il desiderio di esprimere la propria affermazione di se; questa aspirazione però collide con la paura del giudizio sociale, che si esprime attraverso il voler restare tra le pareti della camera, nel proprio mondo virtuale, sotto le luci che rappresentano i colori della zona sicura.

SCARLATTO

Scarlatto è il racconto di un’ossessione raccontata dal punto di vista del soggetto che subisce il misterioso fascino/controllo di un’entità, in questo caso una donna.

L’influenza di lei è così forte da voglia prima una voglia sfrenata di percorrere con lei tutte le esperienze sensoriali e di scoprirne in qualche modo segreti i e le debolizze, per poi portare alla pazzia e rifiutare i sentimenti, arrivando quindi ad un nuovo stadio di alienazione:l’apatia.

IL NOSTRO POSTO

Il peso schiacciante della storia delle generazioni precedenti opprime la libertà della generazione Z, portando quindi alla percezione di non avere un posto nel mondo.

L’alienazione generazionale trova conforto in un momento di libertà, un viaggio verso il mare che con un retrogusto amaro.

VICINO LONTANO

La storia di un amore combattuto: lei difende le sue fragilità allontanando l’altro ma allo stesso tempo lo tiene vicino quando lui, cercandolo nelle ombre che lei conosce, perché egli gliele ha mostrate in segno scappa di fiducia. L’alienazione dei due verso l’altro si amplifica e si annulla, un equilibrio instabile destinato a rompersi in uno dei due estremi: la vicinanza o la lontananza.

BIOGRAFIA

Marco Francomano,21 anni, è un cyberpunker in cerca d’attenzioni.

La sua musica è caratterizzata principalmente da influenze alternative e punk rock che abbracciano l’elettronica e la libera sperimentazione.

Dal 2019, dopo essere trasferiti a Roma, inizia la carriera solista pubblicando il primo singolo “Coma”, abbracciando per la prima volta il tema dell’alienazione unita al mondo.

Nel 2020 vince il concorso “la musica esce” di indiepanchine, rilasciando dopo il singolo “La Giostra”, che verrà subito anche su RadioKaos, quale è ospite per la trasmissione “indiepanchine”.

Il 2021 è l’anno dei live nella capitale, infatti dopo averto nei più importanti live club di Roma, conclude con una data sul palco suonando dal vivo all’EUR social park insieme ad altri artisti tra cui mirkoeilcane per radiosonica.

Il 3 dicembre 2021 pubblica il singolo “Scarlatto” prodotto da Wepro e mixato e masterizzato al forward studios. Il singolo ottenuto un buon successo finendo in playlist come Rock Italia e Top Pop Rock.

Scarlatto viene trasmesso anche in radio su New Sound Level per il programma Indieffusione.

Conclude l’anno con il live opening per Comete (xFactor).

A maggio 2022 è l’opening del live di VERSAILLES (XFafactor) e il 3 giugno pubblica il suo primo EP “Alieno”, che vede tra i produttori Wepro e Francesco Megha.