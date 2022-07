Marcello Pieri online con “Le cose mai dette”

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali, “Le cose mai dette” il nuovo singolo inedito di Marcello Pieri

In radio e in digitale, “Le cose mai dette” il nuovo singolo inedito di Marcello Pieri, realizzato con Massimiliano Rocchetta al pianoforte, ai cori Federica Caminati Samorani. Gli arrangiamenti e la direzione d’orchestra sono di Stefano Nanni. Grafica di copertina di Fabrizio Emigli, video di Andrea Tosatto.

“Sentivo la necessità di scrivere questa lettera a mio Padre, per dire alcune cose che non gli avevo mai detto – racconta Marcello Pieri – e ho deciso di rendere pubblica questa che è diventata una canzone senza fronzoli senza mezze parole. Tutti noi quando perdiamo un genitore vorremmo riaverlo qui e potergli dire ancora tante cose. Le cose mai dette. Purtroppo indietro non si torna. Questa è una canzone schietta come sono io e come era lui: mio babbo”.

Qui il video: https://youtu.be/fLBFM9UDEzsv

Marcello Pieri nato nel 1965 a Cesena da una famiglia di agricoltori, fin da piccolo ha inseguito e nutrito la passione per la musica che lo ha portato a incidere, tra il 1991 e il 1997, 4 album di inediti, uno tra questi contiene la hit “Se fai l’amore come cammini”. Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Femmina”. Come autore, collabora alla scrittura di numerose canzoni, tra gli altri, di Gianna Nannini e Karima. Nel 1997 partecipa alla tournée italiana di Bob Dylan e in seguito decide di prendersi una pausa e di allontanarsi dal circuito musicale, senza però smettere di scrivere canzoni. Nel 2018 pubblica dopo molti anni il singolo “Se cerchi un eroe… non sono io”. Oggi continua a coltivare la sua terra senza smettere di seguire la passione per la musica scrivendo per sé e per altri artisti. Il 21 aprile 2020 ha pubblicato il singolo “Sino a quando non ti rivedrò” scritto a quattro mani con Riccardo Bondi, mix di David Sabiu e nello stesso anno il 30 ottobre “In Punta Di Piedi”, brano che aveva scritto nel 1997 su richiesta di Marco Pantani. A giugno 2021 ha riproposto una delle sue hit “Se fai l’amore come cammini” per celebrare i 30 anni dalla pubblicazione con un video davvero originale. Il 19 ottobre 2021 lancia con “Riso Scondito” la sua denuncia legata alle ingiustizie che accadono nel nostro paese. Al momento sta lavorando alla realizzazione di nuovi brani per una futura pubblicazione e ha deciso di dedicare al padre “Le cose mai dette” brano disponibile online.

