Mallrat a settembre in Italia: il concerto a Milano

MALLRAT, produttrice, rapper e cantautrice, annuncia la sua unica data italiana giovedì 15 settembre al Magnolia di Milano

Grace Kathleen Elizabeth Shaw, in arte MALLRAT, è specializzata nel pop intelligente e senza tempo e i suoi EP “Uninvited”(2016), “In The Sky” (2018) e “Driving Music”(2019) testimoniano una carriera decisamente in ascesa. Ha catturato l’attenzione di New York Times, Nylon, Npr, ottenendo in breve tempo riconoscimenti e dischi d’oro, posizionandosi in Top 5 in Australia e vincendo il “Best Australian Solo Act” agli NME Awards. Il suo album “Butterfly Blue”incarna lo spirito di una farfalla ma senza quella tipica delicatezza che ti tiene a distanza e i brani del disco, dotati di una singolare intelligenza, ci presentano il suo mondo attraverso i suoi occhi grandi e pieni di speranza.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.