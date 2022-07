A Città di Castello arriva la prima edizione di “Libri in Dogana”

La prima edizione di Libri in Dogana è fissata per domenica 28 agosto 2022 presso la Dogana Vecchia Country House, a Città di Castello

Dalla collaborazione tra SBS Comunicazione, Fondazione Ghighetta e Dogana Vecchia ( www.doganavecchia.eu ) nasce la prima edizione di Libri in Dogana. Disseminati per il parco e la sala ricevimenti Editori e Autori incontrano il pubblico per una giornata all’insegna dell’editoria libera, la cultura e l’arte. Nella stessa giornata saranno esposte le opere di Gilberto Bucci.

Sarà allestito il parco esterno o, in caso di maltempo, la sala ricevimenti.

Dopo l’apertura della manifestazione con i saluti degli organizzatori e degli Enti coinvolti (sono stati richiesti i patrocini dei Comuni limitrofi), alle 11, si apre ufficialmente la kermesse con la presentazione del libro di Marco Paoli, Il re della giostra. Al termine si terrà una breve rappresentazione teatrale di un estratto di spettacolo scritto dallo stesso Paoli (attore direttore artistico del Teatro Microscena a Borgo San Lorenzo -FI- e diversi festival). Dal “palco centrale” seguiranno diverse presentazioni, ogni 90 minuti fino alle 19 con la chiusura della giornata di festa!

Alla fine di ogni presentazione sarà allestito un piccolo buffet, offerto dagli autori, con alcune prelibatezze preparate nelle cucine della Dogana Vecchia. La giornata sarà allietata anche da artisti locali e seguita in diretta da WebRadio SenzaBarcode e altri media stampa.

In occasione dell’evento Libri in Dogana si terranno nelle tre serate (27, 28 e 29 agosto) le preparazioni dei liquorini con il sistema della Dogana, in quell’occasione si utilizzeranno i prodotti di stagione come l’alloro, i fichi, il melograno e simili. Nei limiti della disponibilità offerta dalla stagione. Ciascun ospite potrà assistere alla preparazione che la Dogana farà per la propria cantina, ma potrà anche acquistare un litro di alcool e fare il proprio infuso che, passati 60 giorni, potrà essere ritirato, dopo che averlo completato con zucchero e acqua in una ulteriore serata.

Inoltre è stato studiato un menù con specialità legate al territorio e alla lunga tradizione della famiglia. Dai formaggi alle marmellate, ricotta mantecata con i liquori. Poi ancora spaghettoni di grano coltivato nei campi limitrofi ed essiccati a 40°. Tante prelibatezze per ricordare l’amore per la tradizione, l’arte e la cultura.

Per partecipare è necessario scrivere a sbscomunicazione@gmail.com o chiamare il 3456048479, saranno selezionati al massimo 5 autori per le presentazioni, 15 per l’esposizione e firmacopie e 20 editori.