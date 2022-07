Scommesse elezioni: per i bookmaker non c’è partita

Governo al capolinea, elezioni in autunno: Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni premier, Letta e il Pd inseguono in quota

Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: è questo lo scenario che i bookmaker immaginano all’indomani delle elezioni anticipate, che si terranno il prossimo 25 settembre. Dopo la caduta del governo Draghi, per Oddsdealer.net – fornitore di quote per i bookmaker internazionali – il partito che conquisterà il maggior numero di voti sarà Fratelli d’Italia, dato a 1,60 davanti al Pd a 2,90, con la Lega a 3,60 e Forza Italia a 7,20.

A Palazzo Chigi, secondo i bookie, siederà per la prima volta una donna: Giorgia Meloni è favorita a 2,10, mentre il bis di Enrico Letta (già Presidente del Consiglio per pochi mesi tra il 2013 e il 2014) è vicino a 2,30 e Salvini premier si gioca a 3,50. Gli analisti non perdonano lo “strappo” del Movimento 5 Stelle: la maggioranza alle prossime elezioni è lontana a 14 volte la posta, ma per il ritorno di Giuseppe Conte alla guida del Governo la quota scende a 5,60. Più difficile un mandato di Antonio Tajani, a 9 volte la posta, o la scelta di un altro economista come Daniele Franco, a 15. Poche chance per Insieme per il futuro, il gruppo fondato poche settimane fa da Luigi Di Maio: l’exploit alle elezioni vale 22, Di Maio premier si gioca a 16.