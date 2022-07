Bristol Myers Squibb acquisisce Turning Point Therapeutics

Oncologia di precisione: Bristol Myers Squibb avvierà un’offerta pubblica d’acquisto in contanti a 76 dollari per azione per acquistare Turning Point Therapeutics

Bristol Myers Squibb ha dichiarato che avvierà un’offerta pubblica d’acquisto in contanti a 76 dollari per azione per acquistare Turning Point Therapeutics per 4,1 miliardi di dollari, aggiudicandosi l’asset principale dell’azienda di oncologia di precisione, il repotrectinib. Samit Hirawat, Chief Medical Officer per lo sviluppo globale di farmaci di Bristol Myers Squibb, ha dichiarato che “con repotrectinib abbiamo l’opportunità di cambiare lo standard di cura e di rispondere a una significativa esigenza medica insoddisfatta per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ROS1-positivo”.

Noto anche come TPX-0005, repotrectinib è un inibitore della tirosin-chinasi (TKI) di nuova generazione che ha come bersaglio i driver oncogenici ROS1 e NTRK del NSCLC e di altri tumori solidi avanzati. Attualmente è in fase di valutazione in collaborazione con Zai Lab nello studio di Fase I/II TRIDENT-1, che prevede l’arruolamento di 500 pazienti adulti con tumori solidi avanzati portatori di un riarrangiamento genico ALK, ROS1, NTRK1, NTRK2 o NTRK3.

In aprile, Turning Point ha comunicato i risultati di prima linea delle coorti di NSCLC ROS1-positivo dello studio. L’azienda ha dichiarato che in un totale di 71 pazienti naïve ai TKI, il tasso di risposta obiettiva confermata è stato del 79%, con quattro pazienti che hanno ottenuto una risposta completa e 52 una risposta parziale. Turning Point afferma che nell’analisi è stata osservata una “maggiore durata della risposta” con repotrectinib rispetto agli agenti ROS1 esistenti nel NSCLC di prima linea. Bristol Myers Squibb prevede che repotrectinib ottenga l’approvazione della Fda nella seconda metà del 2023 e che il farmaco diventi un nuovo standard di cura per questi pazienti.

Le vendite dell’anticorpo bloccante PD-1 Opdivo (nivolumab) di Bristol Myers Squibb, approvato per diverse indicazioni oncologiche, tra cui il NSCLC, sono aumentate del 12% nel primo trimestre, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari.

Il prezzo d’acquisto per Turning Point è un premio del 122,5% rispetto alla chiusura del 2 giugno e il consiglio di amministrazione della società ha raccomandato all’unanimità agli azionisti di offrire le loro azioni all’offerta. Bristol Myers Squibb ha dichiarato che l’operazione, che si prevede si concluderà nel terzo trimestre, sarà finanziata con la liquidità disponibile.

La notizia segue il recente accordo di Pfizer per l’acquisizione di Biohaven Pharmaceuticals, società sviluppatrice di farmaci contro l’emicrania, per 148,50 dollari per azione in contanti, pari a circa 11,6 miliardi di dollari (per saperne di più, si veda Pfizer compra Biohaven – Cinque punti chiave). Questo accordo ha suscitato negli analisti la speranza che possa dare il via ad altre acquisizioni nel settore.

Le ultime acquisizioni significative di Bristol Myers Squibb includono l’acquisizione di Myokardia per 13,1 miliardi di dollari nel 2020, attraverso la quale ha acquisito il farmaco per la cardiomiopatia Camzyos (mavacamten), recentemente approvato dalla Fda. Alla fine del 2019 aveva acquistato Celgene per 74 miliardi di dollari e da allora diversi prodotti chiave della pipeline di Celgene hanno ottenuto l’approvazione da parte della Commissione Europea, tra cui Zeposia (ozanimod) e i trattamenti CAR-T Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) e Abecma (idecabtagene vicleucel).