Previsioni meteo 22 luglio 2022: sarà un weekend infuocato

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 luglio 2022: caldo a oltranza su tutta l’Italia anche nel fine settimana con picchi fino a +40°C

Sarà un fine settimana infuocato sotto il profilo meteo quello che inizia oggi, sempre a causa dell’anticiclone nordafricano che da giorni ormai abbraccia l’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni da Nord a Sud e valori termici in ulteriore aumento e superiori alla media stagionale, compresi tra i 38°C e i 40°C. Saranno 14 le città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Eccole nel dettaglio: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS questa ennesima ondata di caldo non mollerà la presa ancora per qualche giorno. Almeno fino a giovedì prossimo infatti ci sarà da soffrire con temperature ben oltre la media stagionale e vicine ai +40°C in diverse zone d’Italia. Per una rinfrescata e qualche pioggia bisognerà attendere almeno fino alla fine del mese, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, venerdì 22 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili al Nord, in lieve rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.