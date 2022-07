“magari LOVE” degli Aspettativa ha anche un video

Disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di magari LOVE, l’ultimo singolo degli Aspettativa uscito per UnderRoof

Dopo l’anteprima su Rockambula è ora disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di magari LOVE, l’ultimo singolo degli Aspettativa uscito lo scorso 27 maggio per UnderRoof (distr. ADA Music Italy). La giovane band post-2000 torna con un nuovo pezzo dal caratteristico sound fresco e allegro, prodotto da love e degli stessi Aspettativa, perfetto per accompagnarvi per mano verso l’inizio dell’estate.

magari LOVE è un viaggio in camper, una bambola Maui che balla sul cruscotto,

una Haribo rosa per ogni volta che sei lontana e fai male. (Aspettativa)

BIO:

Gli Aspettativa nascono da quattro ragazzi fiorentini nati tra il 2001 e il 2006. La band è formata da tre fratelli: Elia voce e chitarra, Ester voce e tastiere, Gab batteria e dal Catta al basso, fratello acquisito, aggiuntosi successivamente. Aspettativa è un mood che ha inizio nel 2014 e che intreccia sonorità pop punk e indie che, come compito, ha quello di riuscire a mettere nero su bianco le emozioni e le esperienze che i ragazzi vivono, come dei veri e propri screenshot. I primi singoli, sotto l’etichetta indipendente UnderRroof, iniziano ad uscire nel 2021 e riescono da subito ad imporsi ad un pubblico sempre crescente, conquistando così in breve tempo playlist editoriali di Spotify come Sanguegiovane, anteprime su Billboard e passaggi su Radio 2 Indie. magari LOVE è il loro ultimo singolo, prodotto da love e dagli stessi Aspettativa per UnderRoof con distribuzione ADA Music Italy.