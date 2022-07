EMusic: fuori il disco “I Suoni dell’Appennino Umbro”

Su tutti i digital stores il disco I Suoni dell’Appennino Umbro: Un viaggio al centro della Terra, un progetto site-specific realizzato dal collettivo EMusic

La Terra genera i suoni, i suoni diventano note e le note melodie jazz.

E’ su tutti i digital stores il disco I Suoni dell’Appennino Umbro: Un viaggio al centro della Terra, un progetto site-specific realizzato dal collettivo EMusic insieme al celebre sassofonista Marco Guidolotti, prodotto da GRM Management con il contributo della Regione Umbria per le imprese culturali e creative, in collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Fondazione Italia Sostenibile, Comuni di Arrone e di Polino (TR) e il patrocinio del Parco Regionale del Fiume Nera.

Il progetto prevede la produzione e la diffusione di una colonna sonora naturale, contenente i suoni ricavati dalla conversione dei dati elettromagnetici estratti dal sottosuolo in note musicali presso alcuni attrattori di interesse paesaggistico-ambientale dell’Appennino umbro ricadenti nei due Comuni dell’area protetta, un tempo ricoperti dalle acque e noti per il ritrovamento di antichi fossili marini: Cava dell’Oro e Faggeta secolare a Polino; Miniera di Buonacquisto e Madonna dello Scoglio ad Arrone. Tutto ciò è reso possibile da un algoritmo, sviluppato dal collettivo EMusic e accreditato dalle maggiori testate scientifiche in tutto il mondo, che consente di convertire i dati elettromagnetici estratti dal sottosuolo in note musicali. Oltre alle quattro tracce ricavate dai siti sopra citati, il disco comprende anche una bonus track con la sonificazione dei dati estratti presso la Piana di Castelluccio di Norcia (PG).

«Il progetto – spiega Riccardo Marini, manager del collettivo EMusic e promotore dell’iniziativa – nasce dallo stimolo di riscoprire alcune bellezze ‘sommerse’ della Valnerina. Con EMusic abbiamo avuto importanti esperienze discografiche ma nessuna ancora in Umbria: per questo ho voluto indagare i luoghi a me più vicini, con l’obiettivo di creare un disco che ne raccontasse l’essenza, l’unicità, la varietà, e che potesse rivelarsi anche uno strumento di promozione locale. I “Suoni dell’Appennino Umbro” diventa così un potente mezzo per far apprendere facilmente le scienze in maniera ludico-didattica, e rendere la comunità consapevole dell’evoluzione morfologica del territorio e di tutti i rischi ambientali connessi, nonché per sensibilizzarla sulla particolare composizione rocciosa parlando anche di storia, archeologia, prevenzione da terremoti e altre calamità».

Parte del ricavato dalla vendita del disco verrà destinato per la ricostruzione del Teatro di Mariupol e di altri siti della cultura in Ucraina grazie alla collaborazione tra GRM Management e AudioCoop.

TRACKLIST

Prato Manente 06:16

Cava dell’Oro 06:48

Miniera di Buonacquisto 11:44

Madonna dello Scoglio 07:34

(Bonus track) Sounds from the Fault – Variazione #1 09:50

I Musicisti

Stefano Pontani: guitars and loops

Marco Guidolotti: clarinet and sax

Riccardo Marini: synth

Gli Autori

A. Menghini, S. Pontani, M. Guidolotti