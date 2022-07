“Chapters” è il nuovo EP di The 24 Project

Fuori, in distribuzione Believe “Chapters“, l’EP di The 24 Project che riunisce i singoli del progetto solista di Rodolfo Liverani

Esce in distribuzione Believe “Chapters“, l’EP di The 24 Project che riunisce i singoli del progetto solista di Rodolfo Liverani, di base a Faenza. Il mondo elettronico di atmosfere dilatate e notturne è finalmente qui raccolto, a disposizione per gli ascoltatori che ancora non si sono adeguati alla sovrabbondanza musicale e alle dinamiche delle playlist digitali. Questo è l’inizio dell’estate più atipica che potete immaginarvi.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/4KBGOzFsVwjmqjs4FkaIqj?si=X_d3PK0IReiom1lnFKMVEQ

BIO:

Rodolfo Liverani è The 24 Project. Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici.