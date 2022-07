Previsioni meteo 21 luglio 2022: il caldo non dà tregua

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 luglio 2022: l’anticiclone africano non molla la presa sulle nostre regioni, previsti picchi fino a +40°C

Scenario meteo bloccato da ormai diversi giorni sull’Italia, alle prese con una lunga ondata di caldo africano a causa di un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana che abbraccia la Penisola. Nel corso dei prossimi giorni avremo un’ulteriore espansione del campo di alta pressione, con caldo in intensificazione specie sulle regioni del Nord e del Centro e massime comprese tra i 38°C e i 40°C. Intanto per la giornata di oggi saliranno a 15 le città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ci sarà da soffrire a: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non sono previste variazioni al quadro meteo. L’anticiclone resisterà sulla nostra Penisola ancora per diversi giorni, con il picco che viene di giorno in giorno spostato in avanti. Continuerà a fare caldo per tutto il prossimo weekend, con valori anche superiori ai +40°C e per un calo termico ci sarà probabilmente da attendere l’inizio di Agosto.

Intanto per oggi, giovedì 21 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli soleggiati, locali acquazzoni sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Asciutto anche al pomeriggio con nuvolosità in sviluppo, isolati temporali possibili sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sulla Sicilia con possibili acquazzoni isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo al Centro e al Sud, minime e massime in rialzo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.