Marateale 2022: premiata anche Mediaset

Sarà consegnato a a Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, il premio della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”

Nicola Timpone, Direttore Artistico del Festival Marateale, in seguito ad un confronto con il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, ha annunciato di voler attribuire a Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, il premio della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, che si terrà dal 27 al 31 luglio, a Maratea, nota come “Perla del Tirreno”. Il Dottor Nicola Timpone ha specificato che la premiazione è motivata dalla constatazione dell’eccellente qualità dell’impegno televisivo del Dottor Mauro Crippa. Ritirerà il premio il Dottor Carlo Gorla, Direttore Promozione e Sviluppo Programmi Informazione Mediaset, in quanto il Dottor Mauro Crippa non potrà essere presente per improrogabili impegni, precedentemente assunti.

Nicola Timpone ha sottolineato altresì, di aver voluto premiare l’emittente televisiva Mediaset perché promotrice di informazione, di intrattenimento e di eventi cinematografici che veicolano profondi valori educativi e sociali, nonché per l’elevato interesse rivolto alla sostenibilità, alla solidarietà e allo sviluppo della cultura, in ogni sua declinazione.

Il marateota Maimone, in merito, ha affermato: “L’emittente televisiva Mediaset, da sempre antesignana di innovazione e progresso, costituisce per noi il riferimento privilegiato relativamente alla cultura dell’attenzione alla natura, che appartiene, in quanto cultura primigenia, alla città di Maratea, che ho voluto amorevolmente definire ‘cittadella verde’, la quale, per tale motivo, intende tessere un dialogo costante e costruttivo con coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema”.