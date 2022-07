Accademia Costume & Moda annuncia nuove borse di studio con partner d’eccellenza: Salvatore Ferragamo, Bonaudo e Project Officina Creativa

Accademia Costume & Moda (ACM) annuncia l’offerta di 3 nuove borse di studio per il Master Accademico di I Livello in Fashion Sustainablity and Industry Evolution, accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in partenza a novembre di quest’anno nella sede milanese di via Fogazzaro 23, dedicata alle aree della Comunicazione e del Design Management per la Moda e lo Spettacolo.

ACM da sempre sostiene gli studenti più meritevoli con 28 borse di studio dedicate, a cui si aggiungono 6 borse di studio elargite da alcune delle aziende più rinomate del Sistema Moda italiano, tra cui quelle sopracitate, per la formazione di figure manageriali e professionisti poliedrici in grado di affrontare le nuove sfide imposte dal mercato.

Un’ulteriore opportunità per gli studenti che decideranno di vivere l’“experience” formativa che ACM ha consolidato in più di 50 anni di attività, e che ha portato il tasso di occupazione degli studenti oltre l’85% sulle Triennali e il 95% sui Master, in Italia e nel mondo.

I master, caratterizzati da un approccio altamente scientifico, una metodologia fluida e trasversale oltre che da un corpo docente scelto tra i migliori professionisti, accademici e tecnici dei settori affrontati, si pregiano, inoltre, della stretta partecipazione e del supporto fattivo di alcune tra le più accreditate aziende del settore.

Nello specifico il Master in “Fashion Sustainability & Industry Evolution” si avvarrà del sostegno di SALVATORE FERRAGAMO, BONAUDO, e PROJECT SRL.

Dichiarano:

Alessandro Iliprandi, AD di Bonaudo:

“La mia responsabilità da imprenditore è quella di investire nelle strutture e nelle persone – dice Alessandro Iliprandi – AD di Bonaudo al fine di contribuire alla formazione di figure professionali con un solido know how nella sostenibilità. Siamo dunque al fianco di Accademia Costume & Moda, per supportare, all’interno del master di Fashion Sustainability & Industry Evolution, la formazione di laureati e/o professionisti desiderosi di intraprendere un percorso formativo in grado di offrire approfondimento culturale e esperienza pratica del settore della sostenibilità”.

Matteo Lavezzo, Ceo di Project Srl :

“Siamo molto felici della nostra collaborazione con Accademia Costume & Moda per il Master in Fashion Sustainability & Industry Evolution – dice Matteo Lavezzo, CEO Project Srl – perché oltre a investire sui giovani talenti che stanno crescendo, il master lavora sui principi in cui Project crede e lavora, contribuendo a consolidare il nostro orientamento all’open-innovation e alla sostenibilità, valori chiave nella nostra azienda. Formare i giovani sulla sostenibilità nel fashion è importante per creare assieme un futuro più etico e responsabile, partendo soprattutto dalla supply chain.”