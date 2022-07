Violante Placido in radio con “Tu stai bene con me”

è il titolo del nuovo singolo di, disponibile su tutte le piattaforme digitali per ARTIST FIRST e in radio. Il brano in italiano segna il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “SheepWolf” in inglese ed un nuovo inizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in Violante.

https://open.spotify.com/track/1gTnYaALlsNuqP6gYBH5X2?si=DFB6goWaSmC02M0H3lRLOQ

TU STAI BENE CON ME è un brano che parla di consapevolezza. Come racconta l’artista: “bisogna saper star bene prima di tutto con se stessi per poter stare bene con chi si ama, nonostante i propri difetti e le proprie paure”. Il singolo rappresenta l’inizio di un nuovo percorso.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Massimiliano D’Epiro ispirato al capolavoro di Marco Ferreri “La Donna Scimmia” e nella parte della sposa barbuta che fu di Annie Girardottroviamo la stessa Violante sdoppiarsi nel ruolo della sposa e in quello della cantante.

Attualmente Violante sta lavorando su nuovi brani di prossima uscita.