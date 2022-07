“Niente da capire” è la nuova canzone di Josef

Online su tutte le piattaforme digitali l’ultimo singolo di Giosef, tratto dal suo nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”

“Niente da capire”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming in attesa del video ufficiale.

“Oggi tendiamo ad avere bisogno di sentirci importanti, di sentirci sicuri, capire ogni cosa, insegnare ogni cosa, cercando di avere il controllo su tutto, ma a volte perdiamo di vista la vera essenza della vita, cioè VIVERE, che comincia dalla cosa più apparentemente semplice in assoluto: RESPIRARE. Guardiamo anche solo i SOCIAL, che sono pieni di maestri di vita e di “esperti” di qualunque genere, ma se spostiamo lo sguardo nel “DIETRO LE QUINTE” della loro vita reale, scopriamo che in realtà le persone da seguire, i veri Maestri, sono ben altri e di vera altra portata. ” racconta Giosef.

Il brano riflette su come oggi cerchiamo di comprendere e giudicare ogni cosa, di come vorremmo avere sempre tutto sotto controllo. E di come questo ci fa perdere di vista la vera essenzialità della vita: RESPIRARE e RISPETTARE tutto quello che ci circonda.

Il brano si presenta in una chiave POP cantautorale colorata dalla presenza di una tromba, che porta leggerezza e positività in perfetto stile GIOSEF.

Il brano dà inzio e lancia il nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’etichetta discografica “Yourvoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi.

Il videoclip, che scherza sul tema del voler interpretare tutto sfruttando il rimando visivo di decine di occhiali diversi, sarà disponibile dal 10 giugno sul canale YouTube dell’artista. È girato da Sonia Iacobone e Maura Bruno di ObiettivoFilm Videomaking. Un ringraziamento a “OTTICA MANCINI” di Rimini per la fornitura degli occhiali presenti nella video.

Giosef, al secolo Giuseppe Oppedisano, è un cantautore classe 1982

Dal 2005 comincia l’avventura musicale grazie agli insegnamenti del maestro Davide Conti: i brividi e le emozioni che prova con la musica diventano da subito uno dei temi che abiteranno i suoi brani.

Nell’ottobre del 2008 pubblica il suo primo singolo “E’ Tutto Migliore” con la collaborazione dell’etichetta Note Pulite e prosegue il suo cammino di studi presso l’accademia di musica Baravalle di Fossano con Albert Hera per il canto e intraprende un percorso strumentale (pianoforte) con il maestro Enzo Fornione che lo porterà a tuffarsi nella scrittura delle canzoni.

Nel 2010 vince la XVI edizione del Notepulite Festival aggiudicandosi una borsa di studio che gli permette di diplomarsi nello stesso anno al Cet Music di Mogol, grazie alla scelta esplicita del maestro, presente in giuria. Nello stesso anno pubblica l’EP “Il Mio Domani” ricevendo riscontri positivi sia dal pubblico che da addetti ai lavori e radio (il brano “Il Mio Domani” ad essere inserito in alta rotazione per un mese su Radio Jukebox in Piemonte).

Nel 2012 con “Bolle Di Sapone” partecipa all’accademia Area e nel 2013 vince il concorso internazionale AD Music awards.

Dal 2013 al 2015 si unisce al gruppo gospel “Anno Domini Gospel Choir” come voce tenorile, incidendo come membro del coro il disco “Jesus Christ Is The Way”.

Nel 2014 vince il premio della stampa al concorso Pop Music Festival.

Nel 2015 partecipa al reality musicale Artist Academy Talent Reality in onda sul digitale terrestre e pubblica i singoli “Bolle Di Sapone” e “Non E’ Mai” che saranno poi contenuti nell’EP “Libera Uscita” (con la collaborazione di Roberto Gerardi).

Nel luglio 2017 si diploma come insegnante di canto “Voice To Teach®” e pubblica “Città Fantasia”, terzo singolo estratto dall’EP, supportato dal relativo tour italiano.

Il 2020 è l’anno del disco “La Rinascita Del Viola” in collaborazione con l’etichetta discografica “YOURVOICE RECORDS” di Rimini, nato da un progetto partito nel 2018 grazie al successo della campagna di crowdfunding su Musicraiser con più di 300.000 streaming in tutte le piattaforme digitali.

Nel 2022 il ritorno con un nuovo progetto discografico “Amore e Psiche” di cui “NIENTE DA CAPIRE” è il primo SINGOLO estratto.

LINK ARTISTA:

Sito Ufficiale: www.giosef.com