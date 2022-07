“Un istante” è il nuovo singolo de I Botanici

I BOTANICI tornano sulle piattaforme digitali con il singolo “Un istante”, quarto estratto dal nuovo album in arrivo per Garrincha Dischi

I BOTANICI tornano con il singolo “Un istante”, quarto estratto dal nuovo album in arrivo per Garrincha Dischi. Un brano di matrice rock in cui la chitarra elettrica la fa da autentica protagonista, accostandosi ad una narrazione fortemente emotiva. Il testo, infatti, prende consapevolezza di un tema peculiare come quello della ciclicità del tempo, tentando di scuoterci da questa sensazione di monotonia che pervade le nostre vite. E lo fa ripetendo un mantra capace di imprimersi indelebilmente nella testa, così come la melodia fatta di riff continui e progressioni ipnotiche che, nel ritornello, esplodono in un assolo portentoso.

Il risultato è un brano di sconcertante intensità, il cui sound ricercato e assolutamente riconoscibile conferma l’originalità e la maturità artistica di una band ormai compiuta e pronta a calcare i palchi di tutto il mondo.

«“Un istante” – racconta la band – è la consapevolezza del mondo come struttura ripetitiva che, per quanto in continua evoluzione, si presenta a noi conservando sempre lo stesso scheletro. Ma ecco che mentre le narrazioni personali delle nostre singole esistenze procedono inalterate veniamo travolti da un’improvvisa intersezione: un momento catartico nel quale il nostro passato ci appare percorribile come fossimo stampati su carta. Nel navigarci emergono delle fotografie, degli attimi significativi che capiamo essere caratterizzanti di quello che siamo diventati. Ed è così che si chiude il cerchio, mentre noi torniamo a percorrere le nostre traiettorie assecondando il flusso. Ed è così che ogni anno diventa una persona, o meglio, un istante».

BIOGRAFIA

I Botanici nascono nel gennaio del 2015 a Benevento.

Nel 2017 esordiscono con “Solstizio”, LP pubblicato per Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto ‘Bebo’ Guidetti de Lo Stato Sociale. La promozione del disco li vede in giro per più di 70 date in tutta Italia, su palchi e con band di spessore nazionale. Al termine del tour, pubblicano, sempre per Garrincha Dischi, “Solstizio Deluxe”, riedizione del primo disco contenente in aggiunta due brani inediti e una cover. Nel 2018, Mirko di Fonso, lascia la band per dedicarsi al suo progetto solista.

Nel 2019 esce il loro secondo album “Origami”, contenente undici tracce tra cui un featuring con Lo Stato Sociale. Edito Garrincha Dischi e Fonoprint, anche in “Origami” la produzione è affidata ad Alberto Guidetti. La promozione del disco li vede impegnati in tour fino a marzo 2019, seguiti da Stefano Titomanlio al basso che entrerà in pianta stabile nella band.

Nel 2020 prende vita l’EP “Kirigami”, in cui la band coinvolge Maggio & Tanca, Le Endrigo e Giorgieness per arricchire, con la loro partecipazione, alcuni brani di “Origami”. Nel 2021 la collaborazione con Alberto Guidetti prende nuove forme: I Botanici suonano le chitarre nel brano “Fantastico!” pubblicato nell’EP “BEBO”.

Nel 2022 riapprodano sulle scene annunciando il singolo “Grandina”, apripista del loro nuovo capitolo discografico, a cui fanno seguito i brani “Cose superflue”, “Diverso uguale” e “Un istante”.