“Reti territoriali contro la povertà”: nuovo Bando di Fondazione Cariplo (con 529.000 euro di dotazione) per il Novarese

E’ online il nuovo Bando Reti territoriali contro la povertà riservato esclusivamente alle organizzazioni della Provincia di Novara e finalizzato al sostegno di progetti di contrasto alla povertà realizzati da reti del territorio. Il bando sosterrà interventi che sappiano intercettare le “nuove povertà” e strutturare azioni di ampio respiro in grado di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei beneficiari e di avviarli verso la fuoriuscita dalla situazione di povertà/vulnerabilità economica (lavorativa, alimentare, energetica etc.), prevedendo, quando necessarie, le misure atte a far fronte ai bisogni più urgenti.

529.000 euro le risorse disponibili per questo nuovo strumento che sosterrà interventi in grado di agganciare precocemente le persone che si trovano in una condizione di povertà o che stiano scivolando in una situazione di difficoltà e di definire percorsi di accompagnamento volti a migliorare le condizioni di vita dei beneficiari dal punto di vista economico e sociale.

I progetti potranno prevedere interventi immediati di sostegno per garantire l’accesso a beni di prima necessità (distribuzione di alimenti, materiali per bambini, farmaci e cure sanitarie) e la copertura delle spese familiari (rette per i servizi educativi e scolastici, costi relativi a trasporti e spostamenti) e favorire l’accesso dei beneficiari alle misure pubbliche di sostegno esistenti.

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro le 17.00 di mercoledì 12 ottobre.

Fondazione Cariplo si avvale del supporto e delle competenze di Fondazione Comunità Novarese onlus per la promozione e la diffusione dell’iniziativa e per la selezione delle richieste pervenute.

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo “Per Fondazione Cariplo il contrasto alla povertà ha due obiettivi: prima di tutto rispondere alla povertà materiale che riguarda bisogni emergenti nel presente, supportando le persone nelle difficoltà che riguardano esigenze primarie come l’abitare, il cibo e il sostentamento quotidiano. In secondo luogo, è sempre più necessario contrastare la povertà di futuro, andando a favorire le condizioni perché le persone possano avere opportunità di crescita e di realizzazione. Si tratta di una sfida cruciale che può essere sostenuta solo con la collaborazione di tutta la comunità”.

“Questa ulteriore possibilità concessa al nostro territorio da Fondazione Cariplo – commenta il Presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo – consente di guardare al domani in un’ottica non assistenzialistica ma di pensare ad aiuti concreti nel medio e lungo periodo che siano strutturati e strutturali. Fondamentale è, poi, l’invito alla collaborazione tra organizzazioni, associazioni e consorzi di servizi socio assistenziali che possano creare delle vere e proprie reti di aiuto per chi si trova, anche inaspettatamente, in difficoltà. La pandemia e poi la guerra ci hanno ricordato come nessuno possa realmente salvarsi da solo: se ciascuno fa la sua parte, le tinte del futuro appaiono più serene”.

Fondazione Cariplo ha individuato il contrasto alla povertà come uno degli obiettivi strategici della propria attività filantropica, per contribuire ad alleviare le conseguenze economiche e sociali delle crisi che si sono succedute negli ultimi anni.

Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica in Lombardia, Novara e VCO.

Dal 1991 promuove la vita delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle persone. Le distanze all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili.

Oggi più che mai invece c’è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi.

In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al territorio oltre 3.6 miliardi di euro. Nel territorio del Novarese sono stati realizzati 1.094 progetti per oltre 82 milioni di euro.

Per maggiori informazioni:

www.fondazionecariplo.it

www.fondazionenovarese.it