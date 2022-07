Covid più grave con diabete gestazionale e obesità

Il diabete gestazionale, se associato a sovrappeso o obesità, aumenta il rischio di esiti gravi legati all’infezione da Covid-19

Le donne incinte affette da diabete gestazionale, in combinazione con sovrappeso o obesità prima del concepimento, hanno un rischio maggiore di Covid-19 grave, in particolare nei soggetti che necessitano di terapia insulinica. Sono i risultati dello studio osservazionale prospettico CRONOS, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics & Gynecology.

«L’informazione più importante per i medici è che non solo il diabete preesistente, ma anche il diabete gestazionale è un fattore di rischio per Covid-19 grave, specialmente quando si verifica in individui in sovrappeso» ha affermato l’autore senior Ulrich Pecks, professore nel dipartimento di ostetricia e ginecologia presso lo University Hospital Schleswig-Holstein di Kiel, in Germania. «Presumibilmente gioca un ruolo anche la gravità della condizione metabolica diabetica».

Il diabete gestazionale è una delle complicanze più frequenti della gravidanza, con una prevalenza globale del 13,4% nel 2021. Le gestanti con Covid-19 e diabete gestazionale hanno una probabilità 3,3 volte maggiore di essere ricoverate in un reparto di terapia intensiva rispetto a quelle senza diabete gestazionale. Mancano tuttavia dati sull’associazione tra questa condizione e gli esiti materni e neonatali della gravidanza nelle donne in gravidanza con infezione da SARS-CoV-2.

Uno studio tedesco su gestanti con Covid-19

Nel trial CRONOS (COVID-19 Obstetric and Neonatal Outcome Study), uno studio osservazionale, prospettico e multicentrico basato su registri tedeschi e austriaci, i ricercatori hanno condotto un’analisi su 1.490 donne (età media 31 anni, per il 40,7% nullipare) che hanno avuto il Covid tra il 3 aprile 2020 e il 24 agosto 2021, nessuna delle quali aveva ricevuto la vaccinazione. Al 9,4% delle partecipanti era stato diagnosticato il diabete gestazionale e il 42,9% di queste era in trattamento con insulina.

«Una raccomandazione generale per la vaccinazione durante la gravidanza non è stata emessa in Germania fino a settembre 2021 e sfortunatamente i tassi di vaccinazione tra le donne in gravidanza sono ancora bassi, intorno al 40%» ha fatto presente Pecks.

Esiti materni

Nel complesso, i risultati hanno mostrato che il diabete gestazionale non era associato a esiti materni avversi correlati all’infezione (OR = 1,5), a meno che la condizione non fosse associata anche a sovrappeso o obesità (OR aggiustato = 2,69). Nel caso in cui le pazienti con le due condizioni necessitassero di terapia insulinica, il rischio di un decorso grave del Covid era ancora più elevato (aOR = 3,05). Un esito avverso materno era più comune quando l’infezione è stata diagnosticata in concomitanza o poco dopo la diagnosi di diabete gestazionale rispetto alla diagnosi di Covid prima di quella di diabete gestazionale (19,6% vs. 5,6%, p<0,05)

«Secondo le nostre analisi, l’indice di massa corporea e una condizione metabolica diabetica svolgono i ruoli più importanti, prima dell’età materna e di altre condizioni preesistenti come l’asma o l’ipertensione» ha dichiarato Pecks. «L’unico fattore più importante è la settimana gestazionale in cui viene contratta l’infezione, in quanto le donne nel terzo trimestre di gravidanza mostrano un rischio significativamente più elevato di un decorso grave rispetto a quelle che si infettano nel primo trimestre».

Secondo Pecks anche la variante del virus ha un ruolo. «Con omicron abbiamo visto decorsi molto meno gravi rispetto alle varianti precedenti, ma quando si sono verificati abbiamo potuto apprezzare l’effetto positivo della vaccinazione» ha detto. «Non è mai troppo sottolineare quanto sia preziosa contro il Covid-19. Ho visto e curato diverse donne contagiate, tutte non vaccinate. La grande paura di queste pazienti che sono entrate in clinica con difficoltà respiratorie è stata terribile».

Esiti neonatali

Le analisi hanno anche messo in evidenza che il diabete gestazionale, unito al sovrappeso o all’obesità (indice di massa corporea, BMI, ≥25 kg/m2) materna prima del concepimento, aumentavano il rischio di esiti avversi fetali e neonatali (aOR = 1,83). Sovrappeso o obesità, indipendentemente dalla presenza del diabete gestazionale, sono risultati essere fattori influenti negli esiti materni (aOR = 1,87) e neonatali (aOR = 1,81) rispetto all’essere sottopeso o normopeso.

«La stragrande maggioranza dei neonati ha subito pochi o nessun effetto dal Covid contratto dalle loro madri e possiamo fortunatamente rassicurare le donne colpite dal virus» ha osservato Pecks. «Ci sono tuttavia fenomeni secondari che possono interessare il neonato, come il parto prematuro dovuto al Covid. Il nostro studio conferma inoltre che il diabete gestazionale è un serio rischio per la gravidanza e il feto, ma fortunatamente può essere facilmente riconosciuto e curato».

Bibliografia

Kleinwechter HJ et al. Gestational diabetes mellitus and COVID-19: results from the CRONOS study. Am J Obstet Gynecol. 2022 May 14;S0002-9378(22)00372-6.

Leggi