Consulenza e Risorse ed EvenFi uniscono le forze

Al via la partnership tra la società di advisory Consulenza e Risorse ed EvenFi, piattaforma di crowdlending operante nel mondo fintech

Al via una nuova sfida per Consulenza e Risorse ( https://consulenzaerisorse.it/ ), società di advisory nata nel 2014 che si occupa di affiancare le aziende di tutta Italia in processi di economia circolare, open innovation, efficientamento energetico, innovazione industriale 4.0 e implementazione di nuove tecnologie come la blockchain, IoT, smart contracts. CeR, infatti, ha appena siglato un nuovo accordo con EvenFi ( https://web.evenfi.com/it ), piattaforma di crowdlending peer-to-peer che connette PMI interessate a finanziare i loro progetti di crescita ricorrendo alla formula del crowdlending.

Consulenza e Risorse ha il preciso intento di rendere sostenibili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle oltre 110 imprese clienti. Ma la sostenibilità passa soprattutto, anche se non solo, dagli aspetti finanziari che rappresentano spesso un motivo ostativo per generare investimenti nelle aziende. E proprio da questa potenziale criticità è nata la partnership con EvenFi, siglata per CeR con l’obiettivo di essere sempre più di supporto per i propri clienti, anche attraverso strumenti fintech.

“EvenFi rappresenta l’alternativa ai canali finanziari tradizionali, rivolgendosi contemporaneamente a investitori e imprenditori per raccogliere finanza e erogare prestiti alle imprese – dichiara il Chief Innovation Officer di CeR, Luigi Jovacchini – EvenFi ha inoltre sviluppato un nuovo prodotto finanziario denominato Composite che viene lanciato sul mercato proprio in questi giorni e che noi di Consulenza e Risorse siamo felici di essere la prima Società di Advisory a utilizzarlo per i nostri clienti”.

Composite è un finanziamento a tasso zero per importi compresi tra i 10.000 e i 50.000 euro da restituire in 12 rate a interessi zero e che permette, al cliente finale, di pagare i servizi di Advisory di CeR.

“La realizzazione di Composite è stata possibile grazie anche all’accordo sottoscritto tra CeR ed EvenFi, che rappresenta per tutti una soluzione win-win – prosegue Jovacchini – Ancora una volta noi di Consulenza e Risorse riusciamo a trovare valide soluzioni per i nostri clienti, soprattutto in un momento di così alta tensione finanziaria causata da aumenti di energia, gas, materie prime e a cascata di tutti i prodotti e servizi collegati”.

“Grazie alla Partnership con Consulenza e Risorse vogliamo dare insieme nuove opportunità alle imprese e alle startup e, nella varietà di prodotti a disposizione delle aziende sulla piattaforma EvenFi, il prodotto Composite può essere sicuramente un’arma innovativa e vincente per tutti coloro che sapranno sfruttare i vantaggi del fintech per la loro crescita” conclude Giuseppe Scapola, Head of Business Development di EvenFi.

Per avere info su “Composite”, scrivi a info@consulenzaerisorse.it

Per conoscere meglio EvenFi: https://web.evenfi.com/it